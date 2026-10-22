Profesores en huelga llevan su protesta frente a la Asamblea para pedir más recursos para la educación pública

1127563.1.260.149.20261022101429 Protesta educativa frente al Cercanías de Asamblea de Madrid-Entrevías - EUROPA PRESS

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenares de profesores en huelga en la Comunidad de Madrid, que llevan siete días ya con su protesta, han llevado sus reivindicaciones este jueves frente a la Asamblea, coincidiendo con el Pleno que se está celebrando en la Cámara, para pedir más recursos para la educación pública.

Desde las 9 horas, han ido llegando a los alrededores profesores con las camisetas verdes por la educación pública. En el marco de su protesta, han desplegado farolillos de papel en la salida del Cercanías de Asamblea de Madrid-Entrevías en alusión a las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien aludió a estas protestas como un "coro rociero" que iba tras ella, tras el escrache en el Palacio de Santoña en el que tuvo que intervenir la Policía.

Lo hacen tras llevar este miércoles sus reivindicaciones a las salas y los pasillos del Museo Reina Sofía, hasta donde desplazaron para dar visibilidad a sus reclamaciones.

La comunidad educativa reclama reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.