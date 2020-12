Profesores se manifiestan en Sol al grito de 'Un trimestre no es suficiente' para pedir que se renueven sus contratos

La Consejería de Educación aclara que solo 1.117 docentes finalizan en diciembre de los casi 18.000 contratados

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Decenas de profesores se han manifestado este miércoles frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al grito de 'Un trimestre no es suficiente' y 'Ayuso escucha, los profes en lucha' para pedir la renovación de los contratos de refuerzo Covid, que expiran previsiblemente el próximo 22 de diciembre.

A la concentración, se han unido diferentes representantes políticos, como el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, y el representante de Sanidad de Unidas Podemos, Jacinto Morano, acompañados de representación sindical de UGT, CC.OO, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado 'Francisco Giner de los Ríos'.

La secretaria de Enseñanza de UGT Madrid, Teresa Jusdado, ha exigido a la Consejería de Educación que renueve estos contratos porque son "imprescindibles", "ahora más que nunca", para reforzar la atención al alumnado más vulnerable de la Comunidad de Madrid.

"Están alegando motivos económicos pero no es cierto", ha afirmado, y ha reprochado que Madrid es la única comunidad autónoma que no va a renovar los contratos Covid hasta final de curso. "Desde UGT estamos pidiendo no solamente la renovación de los contratos durante todo el curso sino que estas plazas se queden estructurales para años posteriores", ha apostillado.

LA NECESIDAD DE DOCENTES "SIGUE"

En este sentido se ha expresado también la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín, que ha subrayado que un trimestre "no es suficiente" para el desarrollo de este programa y que la necesidad "sigue".

Galvín ha aludido a que si faltan los profesores no se "va a sostener" la situación de los centros en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad, a lo que ha añadido que necesitan un reconocimiento porque este profesorado "ha llegado a los centros y ha hecho lo que ha hecho falta".

"Hay que tener en cuenta que cuando el curso empezó faltaban miles de profesores en los centros, estamos hablando de 6.000, 7.000, 8.000 profesores que se han ido incorporando a lo largo de estos meses y estos profesores según iban llegando hacían lo que se les encomendaba, por lo tanto han sido esenciales para abrir los centros, para que los centros permanecieran abiertos y para la atención al alumnado", ha defendido.

También, ha aludido a que la mayoría de los docentes ha tenido "muy poco tiempo" para realizar sus tareas. "Podemos estar hablando de entre un 70, 80% de profesores a lo largo de estos meses que no han podido trabajar durante todo su tiempo en el plan de refuerzo, en algún momento han tenido que hacer otra cosa", ha agregado.

En esta línea, ha denunciado que todas las comunidades van a ampliar estos contratos mientras Madrid "no explica en qué va a destinar el dinero". "Es una actuación decidida desde un criterio político que no se apoya en una justificación ni económica, ni educativa, ni en las necesidades del alumnado, ni de justicia social y educativa", ha apostillado.

A ellas se ha sumado el presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, que ha señalado la Comunidad quiere ahorrar "el salario de las Navidades" y ha trasladado que se trata de una "cuestión política" de la que no entienden el "por qué".

A la concentración se han sumado también representantes de padres y madres como es el caso de la presidenta de la FAPA, Marí Carmen Morillas Vallejo, que ha exigido que los refuerzos estén "mínimo el curso completo" porque los niños necesitan "ahora más que nunca" este apoyo. "Tenemos un número de alumnado que lo ha pasado muy mal en el confinamiento y no podemos permitir que nadie se quede atrás", ha zanjado.

En este contexto, ha especificado que todavía faltan docentes y que hay alumnos con clases semipresenciales que no reciben "una atención educativa mínima", a lo que se suma que "no se están cubriendo de una manera digna las sustituciones".

CONTRATACIÓN DE 18.000 DOCENTES

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han aclarado a Europa Press que los profesores de refuerzo son un grupo de profesionales que fueron contratados para el primer cuatrimestre del curso para ayudar a los alumnos más afectados por el confinamiento.

Consideran así que su contratación no afecta a las ratios de los centros docentes, ya que lo que hacen es un refuerzo fuera del horario lectivo. Estos son 1.117 docentes de los cerca de 18.000 que ha contratado la Comunidad de Madrid de manera extraordinaria para este curso escolar.

En esta línea, han especificado que los profesores de refuerzo no son los mismos que los de desdoble. Los 18.000 que ha contratado la Comunidad de Madrid de forma extraordinaria para este curso escolar (que no son esos 1.117 cuyo contrato acaba en diciembre) se destinaron al desdoble de grupos y estos "no verán finalizado su contrato" en diciembre, sino que permanecerán hasta que acabe la pandemia.

