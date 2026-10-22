Profesores marchan de Atocha a la Consejería para exigir "una negociaciación" a Zarzalejo tras una semana de huelga

Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga en educación, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). La huelga educativa pública en Madrid comenzó el 14 de octubre con paros totales y un seguimiento desigual entre sindicatos y - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de profesores de la educación pública madrileña han marchado este jueves desde Atocha hasta la sede de la Consejería de Educación, en la calle Alcalá para exigir a la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, "una negociación" cuando se cumple una semana de huelga indefinida

A las 18 horas, los docentes han comenzado a marchar desde Atocha mientras gritaban con sus silbatos 'Dónde estás Zarzalejo', 'Eduación pública y de calidad' o 'Aquí está el coro rociero'.

Las camisetas y sudaderas verdes de la educación pública han vuelto a ser protagonistas de esta séptima jornada de huelga en la que además de la ropa, muchos de los profesores han lucido complementos verdes como pendientes o flores en el pelo para hacer alusión a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el lunes se refirió a los manifestantes de 'la pública' como 'coro rociero'.

Aunque las reivindicaciones se mantienen una semana después --bajada de ratios, reducción del horario lectivo, medidas contra la segregación, menos carga burocrática o una subida salarial, entre otras--, los profesores afrontan esta séptima jornada con la incertidumbre de cuánto podrán prolongar la huelga ante el coste salarial que supone secundarla y con la esperanza de que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se reúna "ya" con sindicatos para "negociar".

Esta manifestación se ha celebrado después de que esta mañana miles de profesores se reunieran frente a la Asamblea de Madrid mientras se celebraba el pleno. La Comunidad de Madrid ha cifrado en un 19,5% el seguimiento de la huelga educativa este jueves, mientras que los sindicatos han elevado el dato hasta el 60%.