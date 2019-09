Los protagonistas de Élite y la quinta temporada de 'Inside No. 9', en la primera edición de Serielizados Fest en Madrid

Publicado 25/09/2019 13:19:48 CET

Un coloquio con protagonistas de 'Élite, el estreno mundial de 'Inside No.9' o 'The Sleeperas' (HBO Europe) son algunos de los eventos que formarán parte de la primera edición del Serializados Fest en Madrid, que acogerá el Palacio de la Prensa entre el 27 y 30 de septiembre.

Así, la inauguración del festival contará con las 'premieres' en España de las series 'Flack' y 'Pure' --ambas en colaboración con COSMO--.

La primera está ambientada en el mundo de las relaciones públicas de las celebridades, mientras que 'Pure' trata la historia de un pastor menonita que se introduce en el mundo de la mafia para resolver el problema del tráfico de drogas.

En esta edición también se proyectará la Premiere en España en la nueva serie de HBO Europe 'The Sleepers', un drama en Praga en 1980, 30 años después de la Revolución de Terciopelo, ha explicado la organización del evento en un comunicado.

Además, el evento 'Fotogramas presenta...Élite' un coloquio en el que participarán dos de los protagonistas del éxito de Netflix Miguel Bernardeau (Guzmán) y Mina El Hammani (Nadia) junto a uno de sus directores, Dani de la Orden.

Por otro lado, una de las actividades estrella de esta edición, en Madrid y Barcelona, será la sesión 'La Casa de Papel': Cómo montar un atraco' en la que los principales montadores de la serie mostrarán al detalle los mecanismos narrativos de la tercera parte de la serie que se estrenó en Netflix el pasado 19 de julio.

OTROS ESTRENOS

Además de estas propuestas, el Serielizados Fest Madrid acogerá el estreno internacional de la chilena 'La Jauría', la nueva serie de los hermanos Larraín, inspirada por el caso de "La Manada" y que cuenta en su reparto con la actriz transgénero Daniela Vega (Una mujer fantástica).

A esto se le suma 'The New Nurses', la nueva producción de la danesa DR, que cuenta la historia de los primeros hombres que decidieron estudiar y ejercer la enfermería, a mediados del siglo XX.

Otra de las grandes novedades es el estreno en España de 'Monzón', la serie argentina que ficciona la historia real de Carlos Monzón, el histórico boxeador que fue encarcelado en 1988 por asesinar a su esposa, la actriz Alicia Muñiz.

'The Guest', terror asiático, que ha batido récords de audiencia en Corea del Sur, también podrá verse en primicia en Serielizados Fest Madrid.

La nueva gran apuesta de la noruega NRK, 'Twin' protagonizada por Kristofer Hivju --conocido por su papel de salvaje Tormund en 'Juego de Tronos'--, tendrá su estreno en el festival, así como la también noruega 'Match', uno de los formatos más originales de la temporada, que "hará las delicias de los amantes del humor".

CLAUSURA DEL PRIMER MADRID FEST

La clausura del festival estará a cargo de la serie 'Bullets' de AXN este domingo, que se estrenará próximamente en el espacio de contenido bajo demanda de la cadena.

Esta producción corre a cargo de los productores de 'Bron', 'The Killing' y la trilogía 'Millennium'.

Una thriller protagonizado por dos mujeres y que incluye una organización terrorista finlandesa.

El festival también incluirá siete series más, inéditas en España: la noruega 'Match', las catalana 'El Mort Viu', la última producción de la cadena NRK, 'Twin', y el fenómeno de la televisión surcoreana de este 2019, 'The Guest'.

VI SHOWCASE DE PILOTOS DE FICCIÓN

El Showcase de Pilotos de Ficción, organizado por Serielizados Fest y Zoom de Igualada, llega a su sexta edición con seis proyectos finalistas, de entre más de una veintena de participantes, que van desde el musical, al falso documental, la comedia de situación o la animación 2D.

Así los finalistas son: 'La vieja estrella', de Marc González; 'Días de mierda', de Pablo Medina; 'Com a casa' de Segi Ricart y Pol Masvidal; 'Where are The Cools' de Jordi Prieto Lujan y Alberto de Ros'; 'Xan' de Lucía Estévez; y 'Nunca nos dijeron la verdad' de Rosa Blas.

La gala de proyección de los pilotos finalistas y la votación del premio del público será el día sábado 28 de septiembre a las 21.30 horas en el CCCB (Barcelona), lunes 30 de septiembre a las 19 horas en la Sala Berlanga (Madrid) y en noviembre durante el Zoom de Igualada, donde también se hará entrega del premio del jurado y del premio del público.