PSOE advierte a Almeida que la izquierda "está más unida que nunca" y le dice que "condenas con 'pero' no son condenas"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que la izquierda "está más unida que nunca" y le ha espetado que "condenas con 'pero' no son condenas".

La ley de amnistía y sus efectos han vuelto a protagonizar este lunes un Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, el segundo en menos de un mes, esta vez solicitado por Más Madrid y PSOE. La izquierda reclamaba que todos los grupos políticos manifestaran la condena pública ante los actos violentos en la ciudad de Madrid, tanto delate de la sede del PSOE en Ferraz como en las Casas del Pueblo y en el Congreso de los Diputados".

López ha acusado al alcalde de convocar antes el Pleno sobre el mismo asunto solicitado por el PP porque lo necesitaban "de altavoz para la manifestación que querían convocar". "Esto demuestra que se creen que este Ayuntamiento es suyo y actúan como si esto fuera su cortijo", ha acusado.

"La izquierda está más unida que nunca, en la izquierda no nos rendimos y cada vez somos más conscientes de quién está ahí enfrente, de quién es el PP y de quién es Vox", ha advertido la socialista a las bancadas de la derecha.

"NAZIS EN LA PUERTA"

Enma López ha lamentado las sedes vandalizadas del PSOE y las Casas del Pueblo quehan tenido que ser cerradas. La edil ha reclamado a Almeida "respeto" por los trabajadores de la sede socialista que están sufriendo a nazis en la puerta día tras día". Las condenas con 'peros' no son condenas y mucho menos cuando (Almeida) se ha dedicado a hacer chascarrillos y defensas absolutamente fuera de lugar en vez de salir ahí fuera a ejercer de alcalde y frenar esta infamia", ha lanzado.

También ha señalado al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ausente en la sesión plenaria, no sólo por no haberle oído una condena sino por "sumarse a la algarabía". "Me imagino que da la sensación de que en esa compañía se debía sentir muy cómodo", ha deslizado.

La socialista tiene claro que a la derecha "no le preocupa la amnistía" sino que es sólo "una excusa". "Dicen estar muy preocupados con la imagen internacional pero no lo creo porque si esto fuera así estarían preocupados por tener nazis en las calles, por las banderas preconstitucionales, por los gritos que se ha escuchado llamando 'putas' a las mujeres socialistas", ha acusado.

"¿Sabe qué leen los inversores internacionales? El 'Financial Times', que dice que la amnistía es una vía que vale la pena explorar", ha contestado a las bancadas de PP y Vox, después de aseverar que "lo que sí iba contra la igualdad de los españoles fue la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro".

Enma López tiene claro que lo que no soportan PP y Vox "es que haya un presidente de gobierno que se llame Pedro Sánchez Castejón, además de un gobierno que va ensanchando derechos". "Pues les quedan cuatro años de sufrimiento para ustedes y de grandes noticias para la mayoría", ha replicado.

"Y si no le gusta la política municipal, llame al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y díganle que le pongan de nuevo en la política nacional, como aquella breve época en la que fue portavoz nacional, porque está clarísimo que hablar de lo municipal no le gusta y lo siento mucho, señor Almeida, pero Madrid necesita un alcalde", ha reclamado.

La socialista ha preguntado "por qué iba a hacer por los comerciantes y vecinos de la calle Ferraz afectados por todas estas manifestaciones pero su vergonzante respuesta fue sacar una foto de Hamás y decir que eran los nuevos mejores amigos de Pedro Sánchez". "Lo que hoy le pedimos, simple y llanamente, es que ejerza de alcalde de Madrid", ha concluido.