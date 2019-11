El PSOE critica la bajada impositiva “a quienes más tienen” y los “guiños a la ultraderecha” en el presupuesto

Publicado 14/11/2019 13:55:36 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha cargado contra la bajada de impuestos "a quienes más tienen" en el proyecto de presupuestos de 2020 presentado este jueves por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, además de los "guiños a la ultraderecha".

Después de señalar que no han podido seguir la rueda de prensa dado que "por casualidad" hoy no se ha emitido por streaming, la edil ha señalado que le extraña lo "poco ilusionante" que es un proyecto que se centra en la amortización de la deuda y no en la inversión, sin olvidar el foco que ponen en la austeridad aunque "donde más les interesa" dado que "incrementan el modelo de personal de confianza en 21 personas (3 millones de euros) y rebajan un 30 y pico por ciento los costes de personal de la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción".

"Es un presupuesto que atiende al gobierno que hay, que es triple, PP, Cs y la ultraderecha de Vox, a quienes hacen un guiño con (el recorte a) las subvenciones nominativas. Hay que tener muchísimos cuidado con ellas porque van a entidades que hacen una labor magnífica a los ciudadanos de Madrid y cubren necesidades que el Ayuntamiento no está cubriendo", ha sostenido López.

En cuanto a la anunciada bajada de impuestos, la edil sostiene que "son bajadas regresivas porque bajan impuestos a quienes más tienen, por ejemplo, a quien tiene un inmueble de 200 metros en la calle Goya y un millón de euros de valor de mercado".

A los socialistas les preocupan los gestos hacia Vox, aunque en el Gobierno "digan que sólo hay un acuerdo entre PP y Cs". En el anteproyecto encuentran "guiños" preocupantes "a la ultraderecha", que además protagoniza "unos ataques a la democracia gravísimos".

REGLA DE GASTO

El PSOE confía, a la espera de conocer el anteproyecto, que el Gobierno municipal "cumpla la regla de gasto porque después de que fueran dando clases a gobiernos anteriores. "Espero que tengan la legitimidad de hacerlo porque nosotros exigiremos que se cumpla", ha contestado Enma López.

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha abierto la puerta a la necesidad de que Madrid vuelva a un Plan Económico-Financiero (PEF) por un desequilibrio en regla de gasto de más de 300 millones, reducido frente a los 450 millones encontrados, PEF que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha negado que se vaya a presentar. La liquidación del presupuesto en vigor, en torno a abril, será la que determine la necesidad de un PEF.