PSOE-M defiende los avances del colectivo LGTBI con sus gobiernos ante las críticas de Más Madrid por retirar 'Q+'

Más Madrid dice que no es feminismo clásico sino "discurso de odio" mientras PP y Vox dicen que esta cuestión no importa a los españoles

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha defendido que cuando se ha avanzado en derechos sociales en España ha sido con los socialistas y ha afirmado que es un partido "comprometido" con el colectivo LGTBI, mientras que Más Madrid les ha afeado que en su Congreso Federal de Sevilla este fin de semana hayan aprobado eliminar de las referencias de sus Estatutos las siglas 'Q+' al referirse a este grupo social.

"El PSOE nunca dará la espalda a colectivos vulnerables. Nunca. Y yo creo que ese es el lenguaje y el mensaje que sale del congreso celebrado estos días en Sevilla", ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el nuevo portavoz del PSOE en la Asamblea, Jesús Celada, quien cree que el resto del debate es "banal".

Asimismo, ha reivindicado a los socialistas como un "muro de contención" contra las políticas "retrógradas" con el colectivo LGTBI por parte del Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado esta decisión de los socialistas y ha garantizado a las personas del colectivo que van a "seguir peleando" para que Madrid sea "una comunidad segura para todos".

Bergerot ha recordado que su formación fue al Defensor del Pueblo para que elevara al Tribunal Constitucional la reforma de las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid, que actualmente tienen artículos suspendidos.

"El PSOE creo que comete un grave error excluyendo a las personas del colectivo LGTBI y poniendo en la diana además a las deportistas trans y, además, no creo que sea un sentir mayoritario de sus votantes. Quiero aclarar que no es feminismo clásico, son discursos de odio perfectamente funcionales a la agenda reaccionaria de la extrema derecha", ha lanzado Bergerot, quien ha reivindicado un feminismo que "no pone derechos a competir".

Desde la derecha, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha acusado al PSOE de estar hablando de "cuestiones ideológicas ajenas a las preocupaciones" de los españoles, mientras que el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha señalado que "como al 99,9% de las personas le interesa bien poco si se pone una Q, un más o cualquier otra sigla al final de esta retahíla", sino las políticas que se desarrollan.