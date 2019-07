PSOE emplaza al presidente de la Asamblea a que "respete la ley" y proponga a Gabilondo como candidato a la investidura

Publicado 02/07/2019 12:50:03 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha emplazado este martes al presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, a que "respete las leyes y el reglamento" y proponga la semana que viene a Ángel Gabilondo como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en el pleno de investidura.

Franco ha recordado que Trinidad tiene que fijar hoy la fecha del debate de investidura, que debe celebrarse antes del día 11. "A estas horas el candidato que reúne el mayor número de apoyos es Gabilondo, que además de haber ganado las elecciones reúne el apoyo de 64 diputados de esta Asamblea (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos). Desde el punto de vista democrático es lo más aconsejable, conveniente, justo y útil para la democracia", ha apuntado.

El ahora diputado nacional ha apuntado que el candidato autonómico socialista cuenta al menos con 64 votos (la mayoría absoluta está fijada en 67) porque el debate de investidura "tiene su propia vida y luego pueden pasar muchísimas cosas".

Por todo ello, ha instado al presidente de la Asamblea, que hoy continúa la ronda de contactos con los portavoces parlamentarios, que con la responsabilidad que tiene su cargo y en cumplimiento del reglamento vaya como candidato a la Presidencia de la Comunidad al dirigente socialista. "En democracia es esencial respetar las leyes. El plazo lo marca el reglamento", ha insistido.

José Manuel Franco desconoce lo que pretende Ciudadanos, cuyo líder regional ha pedido hoy más tiempo a Juan Trinidad, ni sabe "para qué pide más tiempo" porque "hay algo claro: si pretende formar un gobierno alternativo a Gabilondo tiene que contar con el apoyo de Vox, es algo tan claro como el agua".

Si finalmente el presidente de la Asamblea decide convocar un pleno sin candidato, el líder de los socialistas madrileños ha recordado que lo contempla el reglamento y que sería legal, "pero no lógico". Preguntado por si lo impugnarían judicialmente, ha respondido que no les gusta judicializar la vida política y solo lo hacen "cuando no le queda más remedio".

"Espero que Trinidad, como responsable que es, y haciendo uso de sus atribuciones, actúe de acuerdo con el reglamento, que contempla como fecha tope el día 11. Lo lógico es que el candidato a investir sea Gabilondo. Fue el candidato más votado y ahora es el que más apoyo reúne", ha reiterado Franco, que de momento no contempla el apoyo de Ciudadanos porque les respondieron a su propuesta indicando que "no apoyarían la candidatura de Ángel Gabilondo".