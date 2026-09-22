PSOE exige dimisión de Judith Piquet como alcaldesa de Alcalá y presidenta de FMM tras pedir Fiscalía su inhabilitación

Imagen de recurso de la alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha exigido este martes la dimisión de la alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet (PP), después de que la Fiscalía de Área de la localidad haya pedido dos años y medio de inhabilitación y una multa en la causa que la investiga por presunta revelación de secretos relacionado con la difusión de un informe policial sobre dos denuncias por agresiones sexuales que vinculó a migrantes alojados en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) de la localidad.

Lo han reclamado el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía en 2027, Javier Rodríguez Palacios, y la secretaria de Organización del partido a nivel regional, Pilar Sánchez Acera. Ambos han puesto en el foco que la regidora actualmente "daña" la imagen de la ciudad y consideran que puso la institución al servicio de "salvar a la jefa" --en alusión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso--.

"Estamos hablando de un ataque a unas personas migrantes, de una revelación y de una falta de custodia en los documentos que deberían haber sido custodiados para garantizar esos derechos de estas personas y sin embargo se utilizaron para una cosa muy concreta. Y como bien dijo la señora Piqué, para salvar a la jefa", ha lanzado Sánchez Acera.

La socialista ha subrayado que Ayuso "había estado dando estos datos y señalado con el dedo" a los migrantes con un "discurso de odio". Es por ello que entienden que había un "plan urdido" alrededor de esta documentación y, por ello, ha pedido que de "más explicaciones" el secretario general del PP, Alfonso Serrano, quien publicó en sus redes sociales el documento que ha generado la causa.

En este punto ha apelado a Judith Piquet para que "diga la verdad, cuente qué pasó, cuente cuál fue ese drama, ese plan para salvar a la jefa y quién estuvo ahí dentro".

Con la mirada puesta en 2027, Pilar Sánchez Acera ha destacado que en dos de las ciudades más importantes de la región Ayuso se tiene "a un alcalde imputado" en Móstoles, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral y a una "alcaldesa procesada" en Alcalá de Henares.

"La señora Ayuso se rodea de unos candidatos, alcaldes ya, pero candidatos en principio, a las próximas municipales que lo que han hecho es utilizar sus puestos contra los intereses de los vecinos y las vecinas de sus municipios y además de una manera, en algún caso, como estamos viendo, ilegal", ha lanzado.

UNA ALCALDESA "CON FECHA DE CADUCIDAD"

Por su parte, Rodríguez Palacios ha afirmado que en Alcalá hay "una alcaldesa con fecha de caducidad" que va a afrontar "un juicio oral donde la carga probatoria es muy grande".

"No es una acusación pequeña", ha destacado el también diputado nacional, quien ha destacado que "con menos" carga probatoria fue condenado el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, quien está inhabilitado por una sentencia que "la alcaldesa aplaudió".

Considera que esta causa ha demostrado que Piquet "no está capacitada" para ser alcaldesa por una "inexperiencia se ve en cuestiones tan graves como estar en una causa judicial, como coger un informe policial y filtrarlo". Ha afirmado que este hecho dificultó "la investigación real" sobre unos hechos que "eran delictivos, impidiendo y complicando que pudieran capturar a la persona a la que hacía referencia". "Pero además culpando de manera vergonzante de unos hechos que nunca cometieron a unos migrantes que estaban en el CAE", ha afeado.

A renglón seguido, ha insistido en que con esta petición de Fiscalía la imagen de Alcalá de Henares "queda dañada", especialmente porque considera que la alcaldesa ha puesto la institución a disposición de "salvar a la jefa".

"Dudo que ella sea la candidata al Partido Popular. Sería un escándalo que el Partido Popular pusiera de candidata para la ciudad de Alcalá de Henares a una persona procesada por unos hechos tan graves. Pero desde luego lo lógico y lo coherente es que dimitiera desde el día de hoy", ha rematado el también exalcalde complutense, quien se ha dirigido a su socio de gobierno --Vox-- y le ha preguntado si "está cómo apoyando a una alcaldesa procesada".