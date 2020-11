PSOE de Madrid propondrá en el Pleno la recuperación del IBI social para que la rebaja beneficie a quien más lo necesite

Las concejalas Maite Pacheco y Enma López consideran que esta medida es más necesaria que nunca en la actual situación

El Grupo Municipal Socialista propondrá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Madrid la recuperación del IBI social para que la rebaja "beneficie a quien más lo necesite", unas ayudas directas al pago de este impuesto a los contribuyentes que estén en peor situación económica.

Según ha explicado la edil Enma López, la "rebaja indiscriminada que anunció el jueves el alcalde beneficia a quien más tiene y se olvida de los más desfavorecidos", y por eso considera necesario recuperar las ayudas al IBI que estuvieron en vigor entre 2012 y 2017. El objetivo de esas ayudas era que las personas con menor capacidad económica pudieran afrontar el pago de este impuesto.

Para poder disfrutar de esta ayuda se tenían que cumplir una serie de requisitos que fueron modificándose a lo largo de las diferentes convocatorias. La última de ellas, en 2017, exigía ser titular catastral y haber pagado el IBI en año anterior, y no tener otra propiedad en la ciudad de Madrid.

La cuantía de las ayudas se establecía en función del valor catastral del inmueble: para aquellos inmuebles de valor catastral igual o inferior a 17.000 euros, la ayuda sería el importe efectivamente abonado; para aquellas con valor de entre 17.001 y 40.000 euros, el importe de la subvención sería de 120 euros, sin superar la cuota abonada en 2016.

Los solicitantes debían acreditar tener unos ingresos anuales inferiores 12.000 euros para unidades de convivencia formadas por uno o dos miembros, 16.719 euros para unidades de convivencia formadas por tres o cuatro miembros, y 20.000 euros para unidades de convivencia formadas por más de cuatro miembros.

En 2013, por ejemplo, se beneficiaron más de 7.000 personas, pero el efecto negativo sobre las arcas madrileñas fue casi inapreciable: 693.000 euros, señala López.

"LOS PEAJES DE LA ULTRADERECHA"

El Grupo Municipal Socialista quiere recuperar estas subvenciones y potenciarlas para que los madrileños en mayores problemas económicos se beneficien de ellas en estos momentos de grave crisis. "No tenemos especial interés en que los madrileños sufran una presión fiscal innecesaria, pero en este momento los impuestos tienen una finalidad superior que es satisfacer las necesidades absolutamente básicas de los madrileños: comer cada día, pagar la calefacción y el alquiler, etc., algo que no está siendo posible en todo Madrid, como estamos viendo con las colas del hambre", ha dicho la edil socialista Maite Pacheco.

A su juicio, "es el peor momento de la historia para bajar los impuestos a quienes menos lo necesitan, y con el afán de no ser únicamente críticos, queremos retomar esta medida". "Estamos de acuerdo en bajar impuestos, aunque dudamos que se pueda hacer ahora, pero desde luego sí para quien más lo necesita", ha indicado la edil.

"El PP ha disfrazado su rebaja de social", ha añadido Enma López, para quien la solución "no es bajar los impuestos a todos por igual, sino ayudar a las familias que realmente tengan dificultades y no como pretende hacer el Ayuntamiento para satisfacer los peajes de la ultraderecha bajando los impuestos especialmente a quien más tiene".