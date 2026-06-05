La Real Casa de Correos ultima preparativos para convertirse en el Centro Internacional de Prensa en la visita del Papa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, supervisa los últimos preparativos del Centro Internacional de Prensa. - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, ultima los preparativos para convertirse desde este sábado en el Centro Internacional de Prensa con motivo de la visita apostólica del Papa León XIV a España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha supervisado los últimos detalles de los distintos emplazamientos en los que durante una semana se darán cita más de 2.200 periodistas acreditados. Desde este miércoles, ya han comenzado a recoger sus credenciales en la sede del Gobierno regional

Hasta el momento ya lo han hecho más de 1.400, que se distribuirán en los más de 3.600 metros cuadrados habilitados, con 700 puestos de trabajo, 40 pantallas led para ofrecer la señal institucional de los actos en los que participa el Pontífice durante su estancia en España, así como espacio para las ruedas de prensa.

El Centro Internacional de Prensa abrirá sus puertas este sábado, coincidiendo con la llegada del Santo Padre al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y permanecerá operativo hasta el próximo viernes 12 de junio.

Los medios de comunicación que cubren este acontecimiento podrán hacer conexiones en directo desde el balcón de la en el balcón de la Real Casa de Correos y la Puerta del Sol, y dispondrán de conectividad garantizada, con banda ancha de alta densidad segmentada para diferentes tipos de perfil.

Asimismo, contarán con espacios de descanso en la Real Casa de Postas y cafetería donde podrán degustar dulces típicos de la región dentro del programa Pueblos con Vida, así como descuentos especiales en los menús en medio centenar de restaurantes, más de una decena de ellos centenarios.