Recupera Madrid aboga por "contar con Carmena", que no significa que le propongan que lidere una candidatura

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Recupera Madrid José Manuel Calvo ha abogado por contar con la exalcaldesa Manuela Carmena, lo que no significa que le propongan que lidere una candidatura electoral.

"Para sumar y ganar Madrid es imprescindible contar con Manuela Carmena, en la fórmula que ella considere, de la manera en la que ella quiera, porque representa esa alternativa a 30 años de gobiernos del PP. Pero de ahí a plantear una propuesta para que Manuela Carmena lidere hay un trecho enorme", ha contestado a la prensa al término de la comisión municipal de investigación por el presunto espionaje.

La exalcaldesa ha contestado a la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, que abandera la escisión de Más Madrid que da forma al Grupo Mixto, que no se presentará de nuevo como candidata a unas elecciones y que la propuesta que ha hecho la concejala en una entrevista en ElDiario.es es algo que le ha "disgustado" porque "son ganas de confundir".

"Me ha disgustado un poco porque son ganas de confundir en un momento en el que todos debemos aclarar y ayudarnos, no llevar a cabo declaraciones que no son ciertas", transmitió Carmena en declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press.

Calvo ha aclarado que "no hay ninguna propuesta". "A Marta Higueras le preguntan en una entrevista que si llegado el caso se le pediría a Manuela Carmena que liderara una candidatura amplia de izquierdas y ella contesta algo que yo suscribo, que por supuesto. De ahí a plantear una propuesta hay un trecho enorme", ha señalado el concejal a la prensa.