Reyero ve posible que solo el 20% de los residentes enfermos muriera en el hospital y escasas las derivaciones

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha señalado esta tarde que son "muy cercanas a la realidad" las estimaciones que apuntan a que un 80 por ciento de los residentes enfermos de coronavirus murieron en los geriátricos y solo el 20 por ciento en los hospitales durante el pico de la pandemia.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a La Sexta recogida por Europa Press, quien, por tanto, ve muy escasas las derivaciones de residentes a hospitales realizadas esa segunda quincena de marzo y primera semana de abril.

Preguntado por si ve suficientes las cifras aportadas por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que hablaba de 490 traslados a la semana en el pico de la crisis, Reyero ha respondido que teniendo en cuenta que hay 475 residencias en la región son uno por residencia, o 70 al día. "Si así se considera en un momento álgido, estoy en otro mundo", ha exclamado.

El titular regional de Políticas Sociales no cree que sus declaraciones sobre su oposición a los protocolos de triaje, que excluían el ingreso a residentes con discapacidad o dependencia, esté "sembrando dudas".

"A mí me gustaría que el resto de las personas del Gobierno se pronunciara sobre si los criterios de exclusión les parecen correctos o no. Esos criterios son excluyentes para estas personas y yo me opongo de manera radical. Yo no voy a entrar en guerra de descalificaciones entre compañeros", ha esgrimido, pero apostillando que "no se trató de un borrador, sino de un protocolo", y que Escudero no le respondió a sus correos electrónicos de queja.

Asimismo, el consejero ha asegurado que los geriatras han hecho "un trabajo excepcional, con decisiones difíciles" y no critica su trabajo, sino una instrucción llegada "desde una dirección general desde la Consejería de Sanidad".

Alberto Reyero ha revelado que su jefe de filas y vicepresidente regional, Ignacio Aguado, le ha transmitido que siga diciendo lo que piensa, "lo que considera justo y acorde a sus principios". "Tengo todo el apoyo de Ignacio. Mi lealtad se debe a los madrileños, que son los que me han elegido, y a las personas vulnerables, que es a quienes me tengo que dedicar. No tendría sentido decir lo que no pienso. Siempre voy a decir la verdad, lo que pienso y defender a las personas vulnerables", ha aseverado.