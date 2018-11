Rita Maestre carga contra la "misoginia violenta" en redes, donde los mensajes hacia las mujeres son "agresivos"

Publicado 06/11/2018 19:12:45 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha cargado este martes contra la "misoginia violenta" que se da en redes sociales, donde los mensajes hacia las mujeres son "agresivos".

"Abunda la misoginia violenta, que se dirige a las mujeres de forma agresiva permanente. Coges un tuit de (Albert) Rivera y (Inés) Arrimadas, y las cosas que se dice a unos y otras no tienen nada que ver", ha especificado Maestre durante su intervención en el II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz que se celebra en Matadero Madrid.

Para Maestre esto "no es un contenido novedoso" ya que "a las mujeres se las odia más, y hay más violencia contra" ellas. Por eso, Rita Maestre se ha preguntado "¿cómo reducir la violencia de la sociedad que luego se expresa en redes sociales?".

Maestre ha relatado que hay momentos en los que contesta a sus 'haters' en redes sociales. Le han llegado mensajes a través de Facebook en los que se la llamaba "maldita zorra, puta comunista, deberías estar muerta". Esto es un ejemplo de que "la violencia que se expresa en redes es la reproducción de las violencias en la sociedad".

Además, la portavoz del Gobierno municipal ha apuntado que quienes más la insultan en redes sociales son hombres de 55, 43, 38 años... y no niños, por lo que pide no evadir las responsabilidades de los adultos en los insultos. "Los adultos tenemos bastante que decir al respecto", ha remachado.

"No es irrelevante quién lo emita (el mensaje) y hacia quién; hay personas y colectivos oprimidos, y otros con privilegios... ahí es donde creo que cada uno ha de ser consciente de dónde está, su poder y su rol social, y el segundo, comprometerse para cambiar esa realidad social", ha explicado.

LÍMITES DEL HUMOR

Sobre los límites del humor, y tras abordar el sketch de Dani Mateo simulando sonarse los mocos con la bandera de España, Maestre ha apuntado que estos "no son iguales para todo el mundo".

"Para cuando una publicación dice la zorra podemita vuelve a confundirse, los anunciantes de ese medio no se van, y no es humor, es un insulto director... las reglas no son iguales para todos, porque hay reacciones que generan un tipo de reacción, y otras que generan otro", ha concluido.