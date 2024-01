Rivera de la Cruz acusa al PSOE de Maroto del "chivateo" a la Unesco que podría "poner en peligro" la declaración Unesco

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha acusado a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, de llevar a cabo un "chivateo" a la Unesco que podría "poner en peligro" la declaración de patrimonio mundial del Paisaje de la Luz.

"Recordemos que igual que la Unesco incorpora lugares de todo el mundo a proteger, también puede excluirlos, y me resisto a pensar que ese pudiera ser el objetivo de algunos", ha lanzado dirigiéndose a Maroto.

Ha sido el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño el que ha recordado que la declaración como Patrimonio Mundial de Unesco del Paisaje de la Luz "conlleva una serie de obligaciones, entre las cuales se encuentra el cuidado del bien y de su entorno".

"Todos los grupos nos hemos manifestado a favor de la ampliación de la línea 11 de Metro pero ni nosotros ni los vecinos de Retiro ni en general los de Madrid podemos entender que, existiendo alternativas, hayan decidido realizar unas talas evitables, que afectan a árboles con muchas décadas de antigüedad y son insustituibles", ha argumentado Rubiño.

El edil de Más Madrid ha afirmado que son "unas talas imprudentes que ponen en riesgo la calificación como patrimonio mundial". "Lo mínimo que podían haber hecho es convocar al Consejo Cívico y Social antes de que sacaran la motosierra porque reunirlo después --está convocado para febrero-- cuando el mal ya está hecho y es irreparable parece que tiene poco sentido", ha declarado.

"Pudieron ustedes elegir entre cortar el tráfico unos meses en un carril o cortar de manera definitiva árboles singulares que han tardado décadas en crecer y ustedes optaron por lo segundo. Esta es la negligencia que estamos denunciando hoy aquí y que ha puesto en pie de guerra a los vecinos", ha continuado Rubiño.

CESE DE LA DIRECTORA DE PATRIMONIO

Tampoco ha obviado el cese de la jefa de Servicio del Patrimonio Mundial. "Nada más y nada menos que la persona que estaba encargada de coordinar la candidatura del Paisaje de la Luz. Tienen que explicarnos qué ha pasado aquí porque si todo va bien, si todo se ha hecho perfecto, ¿por qué se ha producido este cese?", ha preguntado.

"Es un cese que, como ella misma dice, ha sido impuesto y como funcionaria tiene que aceptar dando a entender que tenía que ver con el malestar con respecto a lo que estaban realizando en esta candidatura", ha continuado.

Rubiño ha seguido afeando la convocatoria del Consejo Cívico y Social "once meses después de la última convocatoria, que tuvo ya que ser convocada de urgencia, de manera extraordinaria, porque estaban llevando otro atentado contra el Paisaje de la Luz, el proyecto del macroparking en el Niño Jesús, que supone más coches, más humo, más tráfico".

EL PP COMPARA LOS 52 ÁRBOLES CON LOS MÁS DE 6 MILLONES DE LA CIUDAD

Rivera de la Cruz, por su parte, ha ironizado con el hecho de que "en una ciudad donde hay más de 6 millones de árboles que se talen 52 vaya a cambiar las condiciones climáticas de la ciudad". "Los árboles se talan cuando no hay otra solución mejor y además legalmente estamos obligados a plantar seis árboles por cada uno que se tala", ha contestado. "No manipulen ustedes las cosas y díganlas como son", ha rogado.

En cuanto a los cambios dentro de la estructura del departamento de Patrimonio, la delegada que comentar las modificaciones que afectan a funcionarios es un ejemplo de poco respeto a los profesionales de la casa.

Citándola, y volviendo al Consejo, Rivera de la Cruz ha recordado que Icomos, en la evaluación del Paisaje de la Luz en octubre de 2019, consideró que uno de los factores que más podían afectar al bien era la contaminación del aire y que la principal causa de esta "era el volumen de vehículos de motor privados que se concentran en el entorno de la estación de tren de Atocha y en el Paseo del Prado".

"En ese sentido creemos que el proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro tendrá un impacto muy positivo en este aspecto porque es una cuestión de cajón", ha declarado. Respecto a las obras que va a acometer la Comunidad de Madrid en el entorno de Atocha, la delegada ha apuntado que se ha redactado un modificado del proyecto "precisamente para minimizar las superficies afectadas y reducir el impacto en la masa arbórea".

En concreto, "de los 92 árboles que se habían afectado inicialmente, la alternativa reduce significativamente su número". "De ellos, por cierto, tres son debidos no a la obra sino al estado de los propios árboles, y hay catorce trasplantes. Más en concreto, en los jardines de Jimena Quirós, debido a la singularidad del entorno, se reduce el número de árboles apeados de 30 a 17, árboles que van a ser repuestos", ha proseguido.

La Comunidad de Madrid ha localizado ejemplares que cumplen estos criterios en diversos viveros de Italia y de Bélgica y que van a ser traídos a Madrid para replantarlos. "Aquí no nos dedicamos a atar árboles por deporte ni porque no tengamos otra cosa que hacer: hay árboles que se talan porque a lo mejor están en mal estado y por una pura cuestión de seguridad, pues no nos queda más remedio", ha argumentado.