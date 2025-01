Rodrigo pide a Puente "volver a valorar" la posibilidad de hacer la R5 gratuita para todos los vehículos

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha pedido este viernes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible que vuelva "a valorar" la posibilidad de hacer gratuita la R-5 para todos los vehículos durante las obras de soterramiento de la A-5, que está previsto que arranquen el próximo día 15.

El plan de transporte alternativo diseñado por el departamento que dirige Óscar Puente contempla el acceso gratuito a la radial para autobuses y microbuses durante las obras, mientras que las otras dos administraciones implicadas, el Ayuntamiento y la Comunidad, insisten en reclamar que esta medida se extienda a la totalidad de los vehículos, incluyendo así tanto a los que prestan un servicio público como taxis y VTC como a los privados, durante los días laborables y en hora punta.

"Así también lo han solicitado ayuntamientos de otras ciudades que no son de la región de Madrid, como es el caso de Talavera de la Reina", ha recordado Rodrigo en declaraciones a los medios en la estación de Atocha.

En este sentido, ha asegurado no entender por qué sí es posible la gratuidad de otras radiales en España como la AP-7, en Alicante. "No sé por qué el Gobierno de España pretende hacer una distinción o un mínimo ataque en este sentido a la propia región de Madrid cuando no quiere la gratuidad para todos los ciudadanos madrileños. Si se está implantando y se está haciendo en otras regiones de España, ¿por qué el ministro de Transportes no lo quiere hacer en Madrid?", ha cuestionado.

En este sentido, ha insistido en que la Comunidad de Madrid exige que sea el Ministerio quien asuma el 100% de la bonificación en la R-5, "igual que lo está haciendo en otras regiones de España".

En cualquier caso, quitando "este fleco", el máximo responsable en materia de Transportes de la Comunidad ha destacado que "el consenso se está consiguiendo actualmente" en cuanto al plan de movilidad por las obras entre las tres administraciones implicadas, que están manteniendo unas conversaciones que, ha detallado, "son positivas".

En cualquier caso, ha apuntado, se seguirá trabajando "para que las obras que se van a ejecutar no sean un problema para los ciudadanos madrileños e intentar por todos los medios minimizar ese impacto que va a tener el soterramiento de la A-5". Durante las próximas semanas, ha recordado, se seguirán produciendo reuniones semanales a nivel técnico con el objetivo de "seguir perfeccionando el plan".

"En términos generales, lo que tenemos que intentar es mejorar la movilidad en superficie, intentar que todos los medios de transporte que están utilizando los ciudadanos funcionen a la perfección, pero poco a poco tenemos que ir viendo que funciona ese plan de movilidad que ha presentado hoy el Ayuntamiento de Madrid, y sobre todo que los vecinos tengan los menos problemas posibles a la hora de moverse, fruto de esas obras que está elaborando y que está ejecutando el Ayuntamiento de Madrid", ha indicado.