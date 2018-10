Ruiz-Huerta asegura que no está procesada por acusar de maltrato a la Policía: "El PP trata de enmarañar para confundir"

Publicado 26/09/2018 17:26:29 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado este miércoles que no está procesada y que "no hay juicio ni novedad alguna" por denunciar maltrato policial en televisión, y cree que "el PP trata de enmarañar para confundir a la gente y que piensen que todos los políticos son iguales".

Así lo ha expuesto Ruiz-Huerta a través de un hilo en su cuenta de Twitter, después de que este miércoles varios medios hayan informado de que el juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha remitido a la Audiencia Provincial un auto de procedimiento abreviado contra la portavoz de la formación 'morada' por hablar de maltrato policial en un programa de televisión hace cuatro años, cuando ejercía como abogada.

"Sinceramente, no sé dónde está la noticia; la querella tiene 5 años y es pública y notoria, me lo han sacado -- la expresidenta regional-- Cristina Cifuentes y -- el presidente de la Comunidad-- Ángel Garrido muchas veces en el Pleno. La única resolución judicial que hay es un Auto de archivo hace 4 años: no estoy procesada, no hay juicio, ni novedad alguna", ha aseverado.

Ruiz-Huerta ha explicado que participó en un debate de televisión sobre la Justicia como "abogada experta en defender a las personas más vulnerables del sistema" y que sus declaraciones se enmarcan en un apartado concreto del debate llamado '¿Hay una justicia para ricos y otra para pobres?'.

Por ello, la portavoz de Podemos ha sostenido que el PP "trata de enmarañar para confundir a la gente" y que piensen que todos los políticos "son iguales". "Los que participamos en debates denunciando irregularidades en el funcionamiento de la Administración, y los que roban el dinero de todos a manos llenas en bolsas de basura", les ha lanzado a los 'populares'.

A su juicio, el PP es "una organización que practica la corrupción de forma sistemática con conocimiento de sus máximos responsables, según afirma la sentencia de la Audiencia Nacional del caso Gürtel, de mayo 2018" y cree que por eso "ellos son los que deben dimitir".

En este punto, la portavoz de la formación morada ha declarado sentirse "orgullosa" de su trayectoria "vital y profesional" de "defensa de los derechos y libertades, sobre todo de la gente excluida y que más sufre". "Participar en un debate de TV como experta en defender a este segmento de la población, no es delito, es libertad de expresión y también forma parte del derecho de la gente a obtener información veraz, sobre una cuestión de la que no es fácil obtener información", ha defendido.

De hecho, Ruiz-Huerta ha asegurado que esa información "está avalada por nueve sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todos los informes anuales de la Coordinadora Estatal contra la Tortura, varias resoluciones del Relator Especial ONU; así como un informe de Amnistía Internacional.

"Se trata, por tanto, del enésimo ataque contra la libertad de expresión que sufre cualquiera que denuncia irregularidades en este sistema. Nuestro derecho a la libertad de expresión está en serio peligro de extinción", ha zanjado.