El sábado 15 de mayo y el martes 9 de noviembre serán festivos en la ciudad de Madrid el año que viene

Archivo - Varias personas durante la procesión de la imagen de San Lorenzo por las calles del barrio de Lavapiés por las festividades del mismo, a 10 de agosto de 2026, en Madrid (España). Las fiestas patronales de San Lorenzo son una de las principales c - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sábado 15 de mayo, San Isidro, patrón de la capital, y el martes 9 de noviembre, la Virgen de la Almudena, patrona de los madrileños, serán festivos en la ciudad de Madrid el año que viene.

Es la propuesta que la Alcaldía llevará al Pleno de este martes para fijar como fiestas locales de cara a su inclusión en el calendario laboral de 2027.

Siguiendo la habitual distribución del calendario laboral de la región marcada, dos días festivos son locales y corresponde establecerlos a cada uno de los ayuntamientos madrileños, según queda recogido en el Estatuto de los Trabajadores.