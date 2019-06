Sabanés espeta a Almeida que su alternativa a Madrid Central es "la nada" cuando se tiene una multa "a las puertas"

Actualizado 19/06/2019 10:26:51 CET

"Nos enfrentamos a una solución planteada a la UE y tienen que tener alternativas. Que las cuenten", lanza la edil

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid y exdelegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha espetado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que su alternativa a Madrid Central es "la nada", algo especialmente preocupante cuando se tiene una multa de la UE "a las puertas".

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, la edil ha lanzado a Almeida que "la campaña ha terminado", que ya no es candidato sino alcalde y que tiene que "ponerse en clave de rigor y no mentir y dar datos falsos".

"Nos jugamos mucho. Todos los planes complejos son susceptibles de mejora pero Madrid Central ha funcionado. Madrid Central debería continuar", ha manifestado antes de apuntar que es "una zona de bajas emisiones que impulsa la Unión Europea".

A Almeida le ha recordado que tiene a su disposición a los técnicos del área como a científicos que han evaluado la política del anterior gobierno instándole a que "asuma el diagnóstico de los datos". Y dado que "Madrid Central ha funcionado", como ha reiterado, "no se pueden aplicar mecanismos de política sectaria y lanzar mentiras al aire". "Debería haber rigor informativo a la hora de dirigirnos a la población. Y de fracaso nada", ha añadido.

Además Sabanés ha puesto el acento en que Madrid Central "no se puede eliminar de cualquier manera". "Nos enfrentamos a una solución planteada a la UE y tienen que tener alternativas. Que las cuenten. Pero desactivar, demoler e ir contra cualquier política atenta contra la salud y el sentido común", ha lanzado.

"No se gobierna por decreto; Madrid Central forma parte de un plan presentado a la UE por el que nos dieron una moratoria pero tenemos la multa a las puertas. Si no quieren ese modelo tienen que gestionar un plan alternativo pero no tienen ideas, cero ideas", ha reprochado Sabanés. "¿Cuál es su alternativa desde el 1 de julio?", ha cuestionado a Almeida.

Preguntada sobre el plan del anterior gobierno relativo a los aparcamientos disuasorios públicos, Inés Sabanés ha recordado que en Madrid hay ahora 4.000 plazas más de este tipo, cuando la responsabilidad de estas infraestructuras en origen es de la Comunidad.

A eso se unió la dificultad en la tramitación de la red intermedia que promovía el anterior equipo de Gobierno. Tampoco se ha olvidado de la buena conexión con el centro con el transporte público aunque haya que mejorarla.