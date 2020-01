Salamanca se podría quedar sin los únicos cines del distrito si los Conde Duque se reconvierten en supermercado

Publicado 22/01/2020 10:24:11 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Salamanca se podría quedar sin los únicos cines del distrito porque los Conde Duque, en el número 67 de la calle Goya, podrían reconvertirse en supermercado si sale adelante en próximas sesiones de la comisión de Desarrollo Urbano y del Pleno el plan especial que autorice el cambio, documento que este miércoles se ha quedado sobre la mesa a instancias del PSOE.

Los socialistas han conseguido que el expediente quede sobre la mesa a la espera de un informe de Desarrollo Urbano que justifique que se han tramitado todos los cauces legales para asegurar la permanencia de los cines, tal y como ayer se aprobó en la Junta de Salamanca. Ha sido posible gracias al apoyo del PSOE y PP, la abstención de Vox y Más Madrid y el rechazo de Cs.

La portavoz socialista de Desarrollo Urbano, Mercedes González, ha apuntado a la contradicción entre lo que se votaba hoy en la comisión con lo sucedido ayer en el Pleno de Salamanca, donde PP y Cs defendieron que se mantuviera el cine. También ha cargado contra Más Madrid que ayer, a través de su concejal Luis Cueto, propuso la expropiación.

"Escuchar al señor Cueto de Sotomayor hablar de expropiaciones recuperando el espíritu de Pablo Carmona (anterior concejal de Ahora Madrid y miembro de Ganemos)...", ha espetado González. Cueto le ha contestado que se deje "de mandangas" y ha atacado su actitud de "happygruñona".

El edil de Más Madrid ha expuesto que fue en 2003, con el alcalde José María Álvarez del Manzano, cuando se firmó un convenio con los propietarios, los empresarios del cine, por el que se modificaba el Plan General pasando de "se protegerán los cines" a "se procurará fomentar los cines".

En 2015, cuando llegó Ahora Madrid al Gobierno, se encontraron con la solicitud de cambio de uso del propietario, a la que tuvieron que dar cauce porque "no quedaba más remedio si no se quería prevaricar". "No nos gustaba un pelo y nos gustaría más un Plan General que diga que se protegerá los cines", ha contestado. "Haber cambiado la ordenación", ha replicado Mercedes González.

