Sánchez-Chillón busca revalidar mañana la Presidencia del Colegio de Médicos apostando por la "independencia" del ente

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), Miguel Ángel Sánchez-Chillón, opta este jueves a revalidar la Presidencia del entre con una apuesta por la "independencia" del ente y la "expansión institucional".

"Durante estos años hemos liberado al Colegio del secuestro de la empresa que lo tenía copado cuando llegamos, una empresa de seguros, y le hemos dado un matiz de transparencia, tanto de la información y las cuentas; como a través de una declaración patrimonial que hicimos los miembros de la junta directiva y la repetiremos ahora al salir o si fuéramos reelegidos", ha explicado Sánchez Chillón a Europa Press al ser preguntado por el balance de su gestión al frente de la entidad colegial, que ha calificado de "muy positivo" a través de un "programa muy puntilloso" del que se ha cumplido "más del 90 por ciento".

El actual presidente ha asegurado que durante su mandato se ha dado "independencia absoluta" al Colegio en cuestiones económicas y para que "todos los colegiados tengan capacidad de manifestarse, trabajar y participar".

Este jueves tendrán lugar las elecciones para la junta directiva que liderará el Colegio durante los próximos cuatro años, unos comicios que se celebrarán de 9 a 20 horas y que contarán con 24 mesas en varios puntos de la región. Junto a Sánchez-Chillón competirán por la presidencia Francisca García-Moreno, Manuel Martínez-Sellés y Juan Evangelista Ruiz de Burgos.

MANTENER LA PARTICIPACIÓN Y UN FUTURO DE "EXPANSIÓN INSTITUCIONAL"

De cara a su posible reelección Sánchez-Chillón ha indicado que se "mantendrá la participación", que ha permitido que se cree Comité Científico en el que están colaborando "toda las sociedades científicas madrileñas", que están dando cursos a través del Colegio de "manera gratuita". "Ha generado una independencia económica que ha hecho que no tengamos que contar con ingresos económicos de empresas con otros tipos de intereses como los que había antes o pueda haber en el futuro", ha indicado.

Asimismo, ha aseverado que se continuará "con la defensa de la medicina y de los médicos", especialmente expresada durante la pandemia, pero "siempre tendiendo la mano y de forma propositiva". "Se apoyó a través de las 36 horas semanales de descanso, el apoyo a los MIR, la declaración de enfermedad profesional o los registros de riesgos laborales", ha desgranado Sánchez-Chillón como algunos de los éxitos de su gestión.

De cara al futuro, ha señalado la "expansión institucional" como primer objetivo sobre todo hacia temas de docencia, investigación, humanísticos y "generar vías de negocio que garanticen la sostenibilidad del Colegio con independencia de las cuotas que probablemente se seguirán bajando".

TENSIONES CON LA COMUNIDAD DE MADRID

Al ser preguntado por las tensiones que hubo entre el ICOMEM y la Comunidad de Madrid, especialmente con las peticiones de cambio de fase en la desescalada, ha señalado que surgieron porque los médicos se atienen a "criterios científicos y éticos sin tener en cuenta condiciones sociales, raciales ni políticas".

"A veces las noticias o las decisiones que tenemos que tomar no gustan al paciente, al ciudadano o al Gobierno. Nuestra relación con la Comunidad de Madrid ha sido cordial y siempre propositiva. Tenemos un largo listado de propuestas de colaboración", ha añadido, pero ah apuntado que "lógicamente" cuando se tomaron las decisiones de la desescalada "al opinar que no podíamos pasar de fase, pudiera haber sido interpretado desde un punto de vista político, pero no era así".

Por último, ha remarcado la "absoluta independencia" porque se ha acusado a la junta de gobierno de "estar vinculados a partidos políticos". "Nosotros no tenemos ninguna dependencia, porque actuamos como médicos y ha habido distintos 'lobbys', sobre todo porque las empresas a las que echamos del Colegio quieren retomarlo y están apoyando candidaturas con intereses económicos o religiosos", ha zanjado el candidato a la reelección como presidente del ICOMEM.