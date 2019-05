Sánchez Mato llega al ecuador de campaña con críticas a Carmena y convencido de que remontará las encuestas

Publicado 18/05/2019 15:46:02 CET

Desde la candidatura están convencido de lograr representación y detectan un gran granero de votos "a la izquierda de Más Madrid"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Madrid en Pie Municipalista, Carlos Sánchez Mato, llega al equador de la campaña con el objetivo de remontar las encuestas que no les otorgan representación en el Ayuntamiento tras las elecciones del 26 de mayo, entre críticas a la alcaldesa, Manuela Carmena, y la reivindicación de ser "herederos" del programa original de Ahora Madrid.

Sánchez Mato se convirtió en candidato de la coalición conformada por IU, Anticapitalistas y Bancada Municipalistas en un proyecto al que también concurren otros ediles críticos con la regidora, como es Rommy Arce, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán.

El que fuera delegado de Economía y Hacienda, hasta que le cesó Carmena de ese puesto, decidió presentarse a las primarias de Madrid en Pie Municipalista tras el acuerdo alcanzado por una asamblea de IU Madrid Ciudad.

Lo hizo tras la renuncia del también edil Mauricio Valiente a concurrir a este proceso tras el referéndum a la militancia de IU que optó por la confluencia con Anticapitalistas en el movimiento Madrid en Pie en lugar de la oferta presentada por Podemos, formación a la que se invitaba a sumarse a este proyecto. Finalmente, se llegó a un acuerdo 'in extremis' y se fraguó un pacto para una candidatura de unidad a nivel de Comunidad de Madrid entre todas las partes.

En el caso de Sánchez Mato, el movimiento Madrid en Pie no cuenta con la concurrencia de Podemos, que decidió no concurrir a las elecciones municipales del Ayutamiento de la capital al no fraguar la confluencia con Manuela Carmena.

De hecho, la candidata de Unidos Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha tenido que conciliar la decisión de Pablo Iglesias de no competir a la Alcaldía de Madrid con Manuela Carmena "para evitar que vuelva la derecha" con la creación de Madrid en Pie Municipalista, al pedir el voto para ambas.

No obstante, en las últimas horas algunos miembros de Podemos dando apoyo y respaldo a Sánchez Mato, como el caso del alcalde Cádiz, José María González, conocido popularmente como 'Kichi', ha remarcado su apoyo al candidato de Madrid en Pie Municipalista, Carlos Sánchez Mato, y su equipo al entender que desde los ayuntamientos se necesita "seguir conquistando derechos".

Además, fuentes de la formación aseguran que de aquí hasta final de campaña habrá gestos de respaldo a Sánchez Mato, como el dado por el fundador del partido Juan Carlos Monedero que ha apuntado en redes que Madrid en Pie Municipalista debería estar en el Ayuntamiento tras haberle entrevistado en su programa La Frontera.

"Lo mejor que le puede pasar a la izquierda en la ciudad de Madrid es que Manuela gane y que Sánchez Mato obtenga más del 5 por ciento. Cualquier escenario que no sea éste pone en riesgo todo lo alcanzado", apuntó Monedero en Twitter.

A su vez, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado ayer en una entrevista al candidato de Madrid en Pie Municipalista a la Alcaldía de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que está postulándose a liderar la ciudad con una candidatura aparte porque la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, optó por un proyecto "personal".

El propio candidato de Madrid en Pie Municipalista subrayó que existen "principios programáticos" coincidentes con la candidatura autonómica de Unidas Podemos y que su masa social puede ver "positiva" esta opción para los comicios de Madrid.

CRÍTICAS A CARMENA

En esta campaña electoral, Sánchez Mato ha deslizado críticas a Manuela Carmena en materia como lucha contra los desahucios, la política para favorecer la vivienda pública, el no hacer cien por cien municipal la empresa Madrid Calle 30 o en urbanismo, con un rechazo frontal a la operación Chamartín que la regidora y su equipo de Gobierno quieren impulsar, ahora con la denominación de Madrid Nuevo Norte.

De hecho, ha aseverado que Carmena se rindió ante los planteamientos del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando acordaron ambos un Plan Económico Financiero para la ciudad y que la izquierda "no puede disfrazar políticas de derechas". A su vez, ha tildado el proyecto de la alcaldesa de "la mal llamada izquierda".

Pese a que las encuestas no dan buenos resultados a Madrid en Pie Municipalista, Sánchez Mato se ha mostrado convencido de que obtendrán una representación importante en el Consistorio y podrán condicionar el próximo Gobierno local con un programa "heredero" del espíritu del 15M y que primará a la "mayoría social" frente a las "élites".

Para ello, la candidatura ha confeccionado un programa que apuesta por la remunicipalización del servicio de limpieza viaria y la contratación de 2.000 efectivos más para mejorar el servicios, unido a una nueva ordenanza de la VTC que regule el concepto de precontratación.

También apuesta por construir 50.000 viviendas públicas en alquiler social, en construcción o adquisición, junto a un plan urgente de equipamientos públicos para resolver carencias en distritos.

Otras medidas es destinar una renta social municipal para las personas más desfavorecidas y garantizar que los trabajadores de empresas contratadas por el Ayuntamiento de Madrid tengan un salario mínimo de 1.200 euros. Aboga también por la tasa turística y hacer un recargo del impuesto de actividades económicas a los pisos turísticos.

"HAY PARTIDO"

Desde la candidatura de Madrid en Pie Municipalista detallan que las encuestas que dan menos del 5 por ciento de voto a Sánchez Mato se hicieron antes de las elecciones generales y, por tanto, del lanzamiento público de la candidatura.

En este sentido, exponen que el ambiente político es "cambiante" y hay fenómenos nuevos que no son capaces de recoger los sondeos, como la emergencia de una nueva candidatura.

Aparte, relatan que la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge que el 20 por ciento de la gente que votó a Ahora Madrid no tiene decidido todavía su voto, lo que se traduce en 100.000 sufragios que aspiran a reunir en Madrid en Pie.

También sostiene que de los antiguos votantes de Ahora Madrid, un 10 por ciento asegura que no votaría "nunca" a Carmena, lo que implicaría más de 50.000 votos.

"Así, sin Madrid En Pie se perderían todos esos votos, que junto con los de todos que van a votar sin miedo, son los que aseguran el 5 por ciento, argumentan desde la candidatura para reivindicar que la "única manera" de frenar a la derecha es que exista un espacio como Madrid En Pie, a la "izquierda de Más Madrid" y que represente "a toda esa gente que no votaría nunca a Más Madrid".