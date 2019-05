Sánchez Mato ve "decepcionante" que Carmena "culpabilice a los desahuciados de lo que les pasa"

Publicado 18/05/2019 11:01:49 CET

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Madrid en Pie Municipalista, Carlos Sánchez Mato, ha asegurado que a él y a "muchísima gente" le resulta "decepcionante" que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, "culpabilice a los desahuciados de que lo les pasa" y que la "mal llamada izquierda" no ha actuado "de manera coherente" ante la situación de "emergencia habitacional".

Para ello, su candidatura apuesta por la "construcción y adquisición" de hasta 50.000 viviendas en los próximos ocho años con todo tipo de actuaciones complementarias para "parar absolutamente todo tipo de desahucio que no tenga alternativa habitacional" y un "alquiler social" de 100 euros mensuales.

En una entrevista con Europa Press, ha añadido que las protestas contra los desahucios están "plenamente justificadas más allá de los detalles de las mismas". "Hay una herida abierta en Madrid, en la sociedad madrileña, y las administraciones públicas no podemos ponernos de perfil y decir que no es nuestra competencia", ha apuntado.

A su juicio, "desgraciadamente la mal llamada izquierda no ha actuado de manera coherente" dado que Ahora Madrid cuando entró en el Gobierno municipal tenía un plan de vivienda pública con 4.000 pisos, pero "cuando llegó la hora de la verdad y dotarlo de presupuesto", la alcaldesa y la presidenta de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Marta Higueras, "prefirieron aceptar las imposiciones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro" y la empresa municipal "ha retrasado una y otra vez sus planes".

Pese a ello, ha apuntado que "incluso haciendo menos de lo debido" desde el Ayuntamiento, "se ha hecho más que la Comunidad" pero eso, como concejal en el Consistorio", "no le basta" y ha asegurado que se debería haber actuado de manera "mucho más decidida". "Y no se ha hecho porque se ha preferido seguir con los postulados de la derecha económica y eso no tiene ningún sentido", ha lanzado.

Preguntado sobre las palabras de Carmena que definía como "temeraria" al espectro de la izquierda que representa, el candidato de Madrid en Pie Municipalista ha señalado que a él y a "muchísima gente" lo que le resulta "decepcionante" es que "culpabilice a los desahuciados de lo que les pasa o que considere que los bancos o fondos de inversión no tienen ninguna responsabilidad de que la gente esté perdiendo sus viviendas en pleno siglo XXI", pese a que la legislación internacional marca que no puede haber ningún lanzamiento sin la correspondiente alternativa habitacional.

Sánchez Mato ha afirmado que se está ante una "sociedad malsana" cuando los jóvenes no se pueden emancipar para hacer su proyecto de vida o dedican un porcentaje "insultante" de sus ingresos para poder disponer de una vivienda.

Tras incidir que una situación que propicia la "expulsión de los más jóvenes" de la ciudad debería preocupar a todas las formaciones políticas, ha opinado que "desgraciadamente a la derecha le da igual" al considerar que el mercado "arregla el problema de la vivienda" cuando la realidad ha revelado que no es así.

Por tanto, Madrid en Pie Municipalista se compromete a incorporar hasta 50.000 viviendas públicas en los próximos ocho años, ya sea por construcción o por adquisición, y dedicar suelo en los desarrollos urbanísticos futuros para al menos un 30 por ciento de vivienda pública, que se complementarán con ayudas para familias en riesgo de exclusión social.

Con ello, aspira a que Madrid tenga las cifras de viviendas que otras capitales europeas de rango similar y que, pese a que ese volumen de vivienda pública no habrá resuelto completamente el problema, sí se habrá dado un "paso decidido" para ello.

Serán vivienda "siempre" destinada al alquiler y "jamás para vender", ligada al nivel de renta de esas personas. En la memoria económica del programa de Madrid en Pie Municipalista, se incorpora un alquiler de 100 euros mensuales que implica también un retorno del 1,5 por ciento al Consistorio, rentabilidad superior a la que obtiene ahora el Ayuntamiento con 1.200 millones en sus cuentas bancarias "paradas".

"Tenemos la capacidad como Ayuntamiento de Madrid, en un momento de emergencia social, de tener la audacia, la valentía de poner vivienda en disposición de nuestros jóvenes, de la gente que está en peor situación y de la gente que tiene que destinar porcentajes insultantes de sus salario a la vivienda", ha ahondado Sánchez Mato.

En esta línea, ha explicado que el Ayuntamiento tiene la capacidad de expropiar pisos a "grandes tenedores de vivienda" que "lo único que hacen es especular" con ella y con el derecho que tienen todos los madrileños de disponer de una vivienda. "Vamos a utilizar todos los elementos legales a nuestro alcance para destinarlos a vivienda social", ha insistido.

POSICIÓN "ABSOLUTAMENTE ILÓGICA" EN LA OPERACIÓN CHAMARTÍN

De la operación Chamartín, Sánchez Mato cree que en urbanismo el modelo de ciudad es "fundamental" y con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2007 se está trabajando con "las líneas maestras" que diseñó el PP.

Tras recalcar que los nuevos desarrollos deben ser claves en el impulso a la vivienda pública, ha lanzado que el traspasar a un "operador privado" el 75 por ciento del ámbito denominado Madrid Nuevo Norte, para que haga oficinas o viviendas que no son públicas sino con algún tipo de protección, revela que Más Madrid con Manuela Carmena y el PSOE en el Gobierno central "están mintiendo cuando dicen que la vivienda es importante para ellos".

Para Madrid en Pie Municipalista, lo que se tendría que hacer es poner suelo público para vivienda pública pues, con la misma edificabilidad, se podrían hacer 16.000. A su juicio, tampoco es compatible con un modelo de movilidad más racional, pues cree que habrá un importante aumento del uso del vehículo privado, con lo que "ha planificado la derecha y está realizando Más Madrid".

En este sentido, ve "absolutamente ilógico" que los miembros de Ahora Madrid en su conjunto, incluido el propio delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo, firmaran un pacto propuestos por ecologistas y colectivos vecinales contra la especulación, para poner a las personas en el "centro" del urbanismo y "no a los beneficios empresariales" y luego se realicen este tipo de operaciones.

"Eso es lo que se ha decidido a vulnerar el equipo de Gobierno, ellos tiene que explicar por qué votan con la derecha cosas tan contrarias al espíritu de Ahora Madrid", ha afeado Sánchez Mato, quien también apuesta por reordenar los desarrollos del sureste, que presentan un modelo extensivo que es "lo menos rentable económica y socialmente".