Sánchez tacha de "frivolidad" que Ayuso diga que se producen atropellos y no por eso se prohíben los coches

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado de "frivolidad" que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, haya declarado que todos los días se producen atropellos y no por eso se prohíben los coches, como argumento contra la prolongación del estado de alarma.

"Nosotros lo que hemos hecho ha sido plantear un plan de desescalada, con unos fundamentos políticos. Alguna presidenta autonómica ha dicho hoy, por ejemplo, que todos los días se producen atropellos y no por eso hay que prohibir los coches. Eso no es un plan, es una frivolidad", ha espetado durante el Pleno del Senado.

En su intervención, Sánchez ha insistido en que el PP debe apoyar la prórroga del estado de alarma porque no hay alternativa legal para limitar la movilidad de los ciudadanos y mantener las medidas económicas aprobadas y ha asegurado que lo que la sociedad espera es "un acuerdo al menos de los dos grandes partidos".

Así ha respondido a las críticas del portavoz 'popular', Javier Maroto, para quien el estado de alarma ha pasado de proteger a los ciudadanos del Covid-19 a proteger al presidente y "debe dejar de existir", porque otras leyes permite mantener las medidas aprobadas y decidir limitaciones de movilidad.

El jefe del Ejecutivo ha negado esta posibilidad y ha preguntado cómo se evitará por ejemplo, como pidieron algunas comunidades del PP al inicio de la pandemia, que desde Madrid se acuda a otras regiones. "No se puede", ha dicho.

Y ha reiterado el argumento que mantiene el Gobierno de cara a la prórroga que debatirá este miércoles el Congreso: "Es el único instrumento que permite al Gobierno luchar contra el coronavirus, salvar vidas y defender la salud pública".

Maroto ha reiterado que el estado de alarma es útil si no hay alternativa, pero a juicio del PP la puede haber. Ha planteado desvincular los ERTE aprobados para que no decaigan, utilizar otras normas como la Ley de Salud Pública para tomar medidas sobre movilidad de los ciudadanos, hacer tests de Covid-19 masivos y permitir que los hagan las empresas y coordinación con las Comunidades. Además, ha pedido al presidente "claridad y humildad" y "no dar bandazos".

Con estos pasos el estado de alarma puede levantarse, ha reiterado Maroto, salvo que el objetivo del Gobierno PSOE-Unidas Podemos sea el de un modelo en el que el Ejecutivo tiene todo el poder, "se cierran parlamentos, se ataca la propiedad privada, se interviene la economía, se ataca al Poder Judicial, se amordaza la libertad de expresión, ¿le suena?".

El presidente ha insistido en sus argumentos y le ha dicho a Maroto que es lo que se hace en otros países de Europa, "reconocer la autoridad del Gobierno en un momento tan crítico" y se ha mostrado dispuesto al diálogo y la cooperación. "Trabajemos por eso, no se arrepentirán ni usted ni su grupo parlamentario", ha concluido.