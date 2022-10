Sanitarios salen a la calle para clamar por una Sanidad Pública "fuerte" ante el "abandono completo" de la Comunidad

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas de entidades vecinales, sociales, sindicales y profesionales de la salud han salido este sábado a las calles de Madrid para reivindicar una Sanidad Pública "fuerte y de calidad" ante el "abandono completo" al que se sienten expuestos por parte de la Comunidad de Madrid.

Bajo el lema 'Por una Sanidad madrileña pública, universal y de calidad', los manifestantes se han congregado a las 18 horas en la plaza de Neptuno y han recorrido las calles de la capital hasta llegar a la zona de Sevilla.

Distintas batukadas han animado con su música y baile el recorrido mientras que los manifestantes portaban pancartas reivindicativas con mensajes como 'A su robar, hoy lo llaman privatizar', 'Las listas de espera matan' o 'El PP nos arruina la Atención Primaria'.

Llegando a la Plaza de Cibeles, algunos de los grupos congregados han lanzado algunas consignas como "Faltan médicos por jubilación, recortes e inmigración" o "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste". Una gran parte de los profesionales sanitarios, tanto enfermeras como médicos, han decidido llevar su indumentaria de trabajo para la protesta y otras han portado chubasqueros con escritos a favor de la Sanidad Pública y globos rojos en forma de corazón.

Al llegar a la zona de Sevilla, los portavoces de la movilización han leído un manifiesto donde han responsabilizado al Gobierno regional de hacer que el sistema sanitario madrileño "agonice", y ha reclamado un refuerzo de los "mermados" servicios de salud pública.

En declaraciones a los periodistas, la secretaria general de SATSE Madrid, Teresa Galindo, ha explicado que se manifiestan hoy para defender la sanidad pública de "calidad", ya que ahora se encuentra "desgastada, deteriorada, con profesionales agitados física y psicológicamente" y que se están yendo a otras comunidades.

"Queremos ser el altavoz de todos los profesionales. Que los políticos se sienten con nosotros, con SATSE, para que nos dejen hablar y llegar a un consenso. Que nos escuchen y nos respeten para poder mejorar nuestras condiciones retributivas", ha especificado.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, ha incidido en que esta concentración se debe a que la sanidad está "deteriorada" y "se está dificultando mucho la posibilidad de dar un buen servicio de calidad a la ciudadanía y a los trabajadores". Así, ha pedido más inversión, más profesionales y más recursos, además de la reapertura de los SUAPS.

En esta línea, la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, ha criticado que la sanidad pública está "infrafinanciada" porque es una de las regiones "que menos recursos destina a la sanidad pública" con unos "Presupuestos cada vez más insuficientes". Así, ha denunciado el "abandono completo" de la Atención Primaria y "maltrato" a los profesionales sanitarios que van a otras regiones por este "deterioro progresivo".

"ES UNA SITUACIÓN INTOLERABLE", CRITICAN SINDICATOS

A continuación, Marciano Sánchez, médico y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, ha lamentado que la Comunidad está "a la cola de todo el país en presupuestos sanitarios por habitante y año". Considera que es la que mayor esfuerzo "está haciendo para privatizarla y dedicar menos dinero a la Atención Primaria". "Es una situación intolerable", ha lanzado.

En cuanto a Vicky Robles, perteneciente a la Plataforma de la Defensa del Henares, ha explicado que ha asistido a la concentración porque se ha demostrado "la importancia que era el tener un sistema de Sanidad fuerte". "Ahora han destrozado la Atención Primaria y han colapsado todo lo que son las urgencias hospitalarias. Nos vemos con gente que tiene que esperar hasta dos años para una radiografía o que la cita de cabecera de más de un mes", ha añadido.

Ha detallado que es necesario que se dé el servicio a la ciudadanía "como se merece" ya que es "la forma de salud de toda la población". Además, ha insistido en la importancia de que se vuelvan a abrir los SUAP "tal y como estaban" y que se dote del personal necesario en estos centros, "en vez de ver como los profesionales se están marchando por las condiciones laborales".

Por su parte, Rafael Fábregas, activista de la Plataforma de la Sanidad de Vallecas, ha contado que tiene cerca de 80 años y que cuando le entierren "llevará la camiseta de la Sanidad Pública puesta".

"Si siempre ha estado mal la Sanidad en la Comunidad de Madrid ahora con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mucho más. Yo procuro llevar una vida sana pero una cosa que le suelo decir a los jóvenes es que yo he sido joven y me he creído un roble, pero que antes y después vamos a necesitar de la Sanidad", ha advertido.



"HE SUFRIDO MUCHO POR ESTAS PLANTILLAS PRECARIAS", LAMENTA UNA MÉDICO

Una médica de Atención Primaria Nayara Herrera ha explicado que ella ha trabajado en Ifema durante la pandemia y que, junto a sus compañeras, "ha sufrido mucho con las plantillas precarias". "También, unas condiciones laborales insanas que se traduce en una mala asistencia a los pacientes que buscan la privatización de lo público y determinadas prestaciones son fundamentales, como el acceso fundamental a la Sanidad, a la Educación y a donde sea realmente necesario, aunque suban los impuestos", ha remarcado.

Asimismo, ha pedido que "no se deje escapar el talento a otros países" porque la Comunidad de Madrid les está "asfixiando" y sus compañeros abandonan el ejercicio antes que "sufrir" esta situación.

Por su parte, Paula Berrocal, Médico de Familia, ha contado que se encuentra manifestándose por la decisión de reorganizar los SUAP, ahora PAC. "Van a cambiar completamente la organización de cómo estaba montado todo, y encima quieren que nosotros nos ofrezcamos voluntarios para hacer unas guardias por un sueldo ridículo", ha enfatizado.

En esta línea, una de vecinas que ha asistido a la concentración María Carmen Centeno ha trasladado su apoyo a la Sanidad Pública porque "tiene muchas carencias" y es necesario "repararla".

Centena ha explicado que ella misma ha sufrido "los recortes", sobre todo "con la falta de pediatras en los turnos de tarde de los centros de salud". "Los servicios de urgencia tampoco están funcionando como deberían y creo que es necesario venir aquí, apoyar e intentar ver si en mayoría podemos conseguir algo", ha incidido.