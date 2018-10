De los Santos asegura que el estadio del Rayo es "perfectamente seguro" pero tiene que subsanar problemas para la ITE

Publicado 29/08/2018 12:55:02 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, ha asegurado este miércoles que el estadio del Rayo Vallecano es "perfectamente seguro", pero que se ha cerrado temporalmente al público por obras con el fin de subsanar una serie de problemas planteados desde la Inspección Técnica de Edificios (ITE).

Así lo ha indicado el consejero en declaraciones a los periodistas después de presentar la segunda edición de 'Abierto en Canal', al ser cuestionado sobre la situación del estadio del Rayo Vallecano al haberse cerrado por obras.

De los Santos ha recordado que el pasado 18 de agosto se jugó el primer partido en el propio estadio y que se disputó porque el estadio "era perfectamente seguro como lo ha sido siempre y como es ahora".

Además, el consejero ha defendido que se contaba con el documento de la Policía Nacional que firma y asegura que ese espacio "está perfectamente adaptado a la recepción de miles de aficionados que van a disfrutar del partido".

A posteriori, según ha expuesto De los Santos, la empresa solicitó una prórroga por la intensificación de los trabajos y es por eso que "se desaconseja la entrada al público de esos partidos".

"En ejercicio de responsabilidad lo que hacemos es cerrar el acceso al público de este estadio y poner en conocimiento de la Liga y al presidente del Rayo -- Raúl Martín Presa-- y que el próximo partido se posponga hasta futuros meses", ha señalado.

En este punto, el consejero ha indicado que están a "expensas" de que la empresa constructora les de un calendario "lo más cerrado posible" para saber si el partido del día 22 se podrá jugar o habrá que posponerlo hasta que la adjudicataria de las obras asegure que se pueda acceder.

De los Santos ha aseverado que el que el estadio en el año 2012 no pasara la ITE, "no quiere decir que no sea seguro", ya que no la pasó por cuestiones que no estaban referidas desde el punto de vista de la seguridad, sino por tuberías o andamios, que es con lo que se está ahora trabajando.

La Comunidad de Madrid ha dado diferentes alternativas al Club, como que jueguen en otro espacio que proponga el Rayo Vallecano, que jueguen a puerta cerrada, que jueguen en el estadio del partido contrincante o que pospongan los partidos.

En cuanto al suceso acaecido el día 18 de agosto en el que un menor tuvo una caída, el consejero ha asegurado que este hecho "no es como consecuencia de una falta de seguridad", sino "un ejemplo fortuito del que además el Gobierno se entera a través de Twitter", ya que "no hay documento oficial que de razone y que explique este acontecimiento y no hay un parte de lesiones, ni policial".

"Ese mismo día nos pusimos en contacto con la empresa constructora y esa misma tarde nos ponemos en contacto con el padre del menor para contrastar con él la situación, porque lo principal era conocer el estado del menor, que se quedó por suerte en un susto", ha sostenido De los Santos.

ES "LÍCITA" LA SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE CS

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid solicitó la comparecencia en Pleno de la Cámara regional del consejero de Cultura, Turismo y Deportes para que dé las explicaciones pertinentes de lo sucedido en el estadio.

De los Santos ha aseverado que le parece "lícito" que cualquier grupo pida a un miembro del Gobierno que dé explicaciones sobre este tema u otro y Ciudadanos "hace lo que le corresponde" al igual que ha señalado que él hará también lo que le corresponde que es presentarse al Parlamento y exponer "todo lo relacionado con el estadio del Rayo Vallecano".