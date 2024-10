Sanz augura "un mal futuro" a Lobato por "contradecir" al "gran jefe" Pedro Sánchez en la "secta" del PSOE

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha agradecido este miércoles que surjan voces discrepantes en la "secta" que es el PSOE de Pedro Sánchez aunque ha augurado un "mal futuro" al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, "porque normalmente las personas que han osado contradecir al líder supremo o al gran jefe no han terminado bien".

Así lo ha indicado después de que Lobato haya agradecido al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que haya "abierto el debate sobre la forma en la que se trabaja en el partido" y las "filtraciones y fuentes" que buscan "socavar legitimidades".

"Nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos en los ámbitos autonómicos, en los ámbitos municipales y yo creo que hacer una reflexión colectiva sobre lo que sufren los militantes por culpa de estas actitudes, de estas filtraciones de entornos, fuentes siempre anónimas y escondidas, yo creo que esta reflexión colectiva merece la pena hacerla y aprender todos", ha expuesto el líder de los socialistas madrileños en una entrevista con Europa Press.

En la misma línea, el líder de los socialistas madrileños ha afirmado que barajaba convocar el congreso regional de Madrid antes del Congreso Federal de Sevilla --como trató de hacer Luis Tudanca en Castilla y León-- y ha definido como un "buen esquema" dejar los autonómicos "resueltos" antes del nacional, aunque finalmente Ferraz ha marcado que todos deberán hacerlo tras Sevilla.

Tras estas declaraciones, la 'número dos' del Ayuntamiento de Madrid ha subrayado que "casi" se "alegra" de que haya "algo no parecido a una secta" en el PSOE. "Lamentablemente lo que quiere Pedro Sánchez es una secta, ha querido colonizar todas y cada una de las instituciones del Estado y ha querido laminar a cualquiera de su partido que simplemente no le dé la razón en todas y cada una de las cosas que hace, muchas de ellas evidentemente no positivas para los españoles", ha expuesto.

En este sentido, ha augurado "un mal futuro" al señor Lobato porque "normalmente las personas que han osado contradecir al líder supremo o al gran jefe, creo que es como le llamaban en alguna de las últimas audios que hay por ahí, pues no termina muy bien".