Sanz subraya la falta de incidencias reseñables en la ciudad de Madrid, con aviso amarillo por tormentas

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha explicado este jueves que no se han registrado incidentes reseñables durante la madrugada en la capital, en alerta amarilla por tormentas.

"No ha habido prácticamente ninguna incidencia. No nos han reportado desde luego nada reseñable", ha explicado la 'número dos' del Ayuntamiento en declaraciones a los medios durante una visita a la escuela infantil municipal José Gómez Gil, ubicada en Villa de Vallecas, acompañada por su concejal, Carlos González Pereira.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología de Madrid (Aemet) ha activado el aviso amarillo por la posibilidad de fuertes lluvias y tormentas desde las 3 de la madrugada este jueves hasta el final del día en toda la región, que podrían ir acompañadas de granizo.

Se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 milímetros, con probabilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes. A lo que se une la drástica bajada de temperaturas.

En este sentido, Sanz ha advertido que el aviso previsiblemente continuará activo este viernes. "Estaremos pendientes de esos avisos, no solo en cuanto a las lluvias, sino también a la posibilidad que pudiera haber de granizo, de rachas de viento. En todo caso, de momento, desde luego, lo que nos ha reportado Aemet no parece que vaya a ser demasiado fuerte y, desde luego, a lo largo de la noche no ha habido incidencias reseñables", ha apuntado.

En caso de que la predicción de la Aemet varíe a lo largo de la jornada y sea necesario, ha indicado, se activará el protocolo de cierre de parques, aunque de momento no ha sido necesario. "Si hubiera cualquier cuestión, se tomarían las medidas que están establecidas en el protocolo es que todo el mundo sabe a qué medidas atenerse. Evidentemente a nosotros lo que nos gusta es que los parques estén abiertos, pero cuando hay cualquier tipo de riesgo para la seguridad, pues lógicamente hay que tomar medidas", ha zanjado.