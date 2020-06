Satse pide contratos de Enfermería ante las vacaciones de verano

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse Madrid ha señalado que la renovación de los refuerzos Covid-19 no es suficiente para retomar la actividad normal en hospitales y centros de salud, ya que los profesionales, y en particular enfermeros y fisioterapeutas, "tienen que disfrutar de sus vacaciones".

Satse Madrid cree que las enfermeras contratadas por el Covid-19 podrían sustituir a las que disfruten de los días libres que se deben o las bajas que se produzcan pero "no para mantener los hospitales y centros de salud al cien por cien", según ha indicado en un comunicado.

"No vamos a permitir que se obligue a las enfermeras o fisioterapeutas a realizar horas extras bajo la 'recomendación' de que si no se hacen no se podrá renovar el contrato o similar. Si falta personal, que es algo de lo que estamos seguros, deberán contratar más profesionales. Enfermeras y fisioterapeutas están hartos de que se les explote y que el pago a su esfuerzo sea recortes y más recortes", ha advertido.

Además, Satse Madrid considera que "es necesario retomar las negociaciones para abordar, por ejemplo, la marcha atrás de numerosos recortes llevados a cabo en los últimos años e implantar, de una vez por todas, la jornada laboral 35 horas semanales que permitiría, entre otras cosas, aumentar la plantilla enfermera en el Sermas y facilitar la conciliación de la vida personal y laboral".

De igual forma, sostiene que "es necesario negociar contratos estables, OPEs periódicas, el desarrollo y normalización de las Bolsas de Empleo para todas las categorías, la ampliación de la Carrera Profesional para todos los empleados públicos del Sermas y del AMAS o la renovación, real y efectiva al cien por ciento, de los denominados contratos Covid".

También ha apuntado la necesidad de que el Gobierno regional se comprometa a medicalizar las Residencias del AMAS para evitar casos como los ya vividos y que las residencias públicas pasaran a depender de la Consejería de Sanidad.

RETRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA

Por otro lado, el Sindicato de Enfermería en Madrid ha instado al Gobierno regional a seguir los pasos que ya se han dado en Cataluña y Canarias para que los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y los de la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales-AMAS (residencias de mayores) sean gratificados con una retribución extraordinaria por el esfuerzo realizado durante la pandemia del Coronavirus.

"Las enfermeras y enfermeros madrileños han trabajado bajo mínimos, sin las medidas de protección necesarias, han visto cómo se les negaban permisos y licencias, trabajaban muy por encima de sus horas legalmente establecidas y lo hacían durante 10 o 12 días sin poder librar", han recordado desde Satse Madrid.

"Creemos firmemente que se merecen una retribución extraordinaria por la labor que han realizado durante los tiempos de la pandemia y que el Gobierno regional debería, tal y como ya han anunciado Cataluña y Canarias, establecer una retribución extraordinaria por el sobreesfuerzo llevado a cabo", han aseverado.