El Sector V de la Cañada lleva sus protestas frente a la Consejería de Vivienda tras dos meses con cortes de luz

Acusan a la Comunidad y Ayuntamiento de "crueldad y inhumanidad" por incumplir el Pacto por la Cañada que marca que se deben asegurar los suministros básicos

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del Sector V de la Cañada Real Galiana han llevado este lunes sus protestas frente a la Consejería de Vivienda y Administración Local para exigir una solución a los cortes del suministro eléctrico que lleva registrando este enclave chabolista durante los últimos dos meses.

Los manifestantes, congregados bajo el lema 'Sin luz no hay vida', han reclamado una reunión con la empresa energética que abastece a esta cicatriz urbana que recorre más de 14 kilómetros de tres municipios y que está dividida en seis sectores, el V localizado en Rivas Vaciamadrid.

"Como vecinos lo que proponemos es un encuentro para poder pagar el recibo y regularizar el suministro", ha explicado a Europa Press la presidenta de la asociación Al-Shorok-Amanecer y vecina del Sector V, Cristina Pozas Navarro.

Estos cortes, que arrancaron en octubre, estarían vinculados con grandes plantaciones de marihuana en la zona, que, debido a sus necesidades, estarían colapsando el suministro eléctrico con enganches ilegales; una actividad ante la que efectivos de la Policía Nacional y Municipal ejecutaron varias redadas en el Sector VI ese mes.

Pozas Navarro entiende que si se pasase por una regulación se evitaría que gente con "actividades ilícitas" se asentase en el enclave, ya que no pasarían desapercibidas. "Si el Ministerio del Interior sabe que la causa son las plantas de marihuana no me explico por qué no actúa. No me explico que sabiendo que está ahí y es la causa no actúa contra estas personas no contra los 8.000 vecinos", ha cargado.

En esta línea ha actuado la Comunidad de Madrid, ya que los titulares de Vivienda y Administración Local, David Pérez, y el de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, mantuvieron la pasada semana una reunión con la Fiscalía Provincial de Madrid y la Delegación del Gobierno para solicitar de forma urgente que se actuase contra este tráfico de estupefacientes en la zona.

Aún así, los vecinos entienden que las administraciones públicas están actuando con "inhumanidad y crueldad" mientras "incumplen" sus obligaciones al no hacer efectivo el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito por todas las fuerzas de la Asamblea en 2017 y los ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid, la capital y Coslada, ya que en el anexo número 3 figura que se debe garantizar el "abastecimiento de agua" y la "rehabilitación del suministro de luz"; entre otros compromisos en materia de infraestructuras.

"El Pacto hay que cumplirlo porque si no es un incumplimiento. Ese texto se redactó muy concienzudamente basándose en la situación de los que ahí vivimos", ha reprochado la presidenta de Al-Shorok-Amanecer, quien ha destacado que, a diferencia de la eléctrica, desde los comisionados creados tanto en el Gobierno regional como en el Ayuntamiento de la capital sí que se han reunido con los vecinos.

En esta situación de vulnerabilidad también ha incidido la vecina y voluntaria de la asociación Amal del Sector V Chaima Dahman, quien ha puesto el foco en los "niños, ancianos y gente enferma" que vive en esta barriada y que llevan dos meses viendo como "ponen la luz cinco minutos y la quitan", mientras que ve como "nadie escucha" a los habitantes de la zona. "No queremos vivir de gratis, queremos pagar la luz, no queremos vivir de gratis", ha zanjado.