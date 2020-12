El sector de los eventos se moviliza para pedir "ayudas concretas" y protestar ante la "inacción" del Gobierno

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El movimiento Alerta Roja ha convocado este viernes una movilización en la Plaza de Oriente para protestar ante las "pocas e insuficientes ayudas" que han recibido durante la pandemia.

Alerta Roja ha criticado la "inacción" del Gobierno con el sector de los eventos, mientras creen que la solución pasa por "medidas concretas" que afecten a "toda la cadena de valor".

Durante la concentración, decenas de asistentes se han colocado en fila manteniendo las distancia de seguridad y portando mascarilla, mientras sostenían un papel en el que aparecía el nombre de las distintas disciplinas afectadas durante la pandemia en el sector cultural.

Tras esto se ha realizado una acción con dos maletas a modo de ataúdes, para simbolizar la muerte del sector, además de la interpretación de una saeta.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el portavoz de Alerta Roja, Iván Espadas, ha insistido en que el sector "necesita que se homogeneice la normativa relacionada con los aforos" y ha criticado que las ayudas que ha puesto en marcha hasta ahora el Ministerio de Cultura hayan sido repartidas por asesores "que no conocen el sector".

"La inacción del Gobierno es latente durante los últimos meses y nos encontramos en una situación denigrante. Las ayudas son insuficientes y no llegan a toda la cadena de valor. En disciplinas técnicas las descapitalización profesional es de un 32% y el sector de la música en directo ha perdido 126.000 millones de euros en 2020", ha lamentado Espada.

El portavoz del movimiento también ha pedido que "se trabaje en el Estatuto del Artista", para que en el futuro no se encuentren en "desamparo jurídico y administrativo". También desde Alerta Roja han insistido en que ese estatuto "no es la solución", después de estar "tres años parado".

"Son nueve meses sin respuestas concretas, el sector está paralizado desde octubre de 2019, en algunos casos. Las descapitalización de empresa y la ruina de trabajadores. No podemos más", ha señalado la portavoz del movimiento Ana Alonso.

Alonso cree que el sector cultural "se ha estigmatizado" durante la pandemia, pero ha asegurado que "los eventos son seguros". "La vacuna es una solución, pero no hasta que haya inmunidad de rebaño. Hablan de junio, si hasta junio no hay ayudas no vamos a aguantar nadie", ha insistido.

A la movilización han acudido rostros conocidos del mundo de la cultura, como el batería de Vetusta Morla, David García, quien sí ha indicado que "hay una imagen de relacionar el mundo de los eventos con la noche y cosas negativas", aunque ha puesto en valor que es un sector "que ha crecido muchísimo".

"Siguen sin reactivarse las medidas para apoyar al sector de eventos y espectáculos, del que dependen miles de familias", ha asegurado García. Por su parte, Tony Antonio, presidente de la Asociación del Humorismo Español (Ashumes), ha reivindicado que "la cultura se está muriendo".

"La cultura está en cero, los humoristas vivimos de las fiestas de los pueblos, por eso pido que obliguen a los ayuntamientos por Decreto Ley a reanudar las fiestas el año que viene, es la única solución. Esto es más que una pandemia. Estoy convencido que el dinero no nos va a llegar", ha concluido.