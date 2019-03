Serra recrimina que la "libertad de elección" de Ayuso significa que sólo "eligen los que el PP quiera"

Publicado 24/03/2019 15:13:48 CET

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha recriminado hoy a su homóloga del PP, Isabel Díaz Ayuso que su "tan manida libertad de elección" significa que sólo "eligen los que el PP quiera".

Así lo ha manifestado durante su participación en la concentración convocada en Montecarmelo para reclamar a la Comunidad de Mdrid la construcción de un instituto público.

Sobre la demanda vecinal, ha recordado que las familias y los vecinos llevan once años "pidiendo un instituto público en el barrio", criticando que el "Gobierno PP-Cs" esté "bloqueando para favorecer la privada-concertada".

"En este barrio no hay ningún instituto público y hay 8.000 niños que necesitan plazas públicas por parte del Partido Popular y Ciudadanos. No se han aprobado los presupuestos suficientes para construir el instituto y ahora que sí hay presupuesto, están buscando excusas para no hacerlo", ha reprochado.

En este punto, ha criticado que no haya habido "ninguna voluntad por parte del Gobierno Aguado-Cifuentes" durante estos cuatro años, recalcando que Podemos se compromete a construir en este barrio y a acabar con la construcción por fases.

Además, ha señalado que está a favor de los acuerdos siempre que sean en beneficio de los vecinos, como sería este caso para la construcción de un instituto público.