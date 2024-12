Serrano (PP) cree que "da igual" el candidato del PSOE-M: "Odian a Madrid y por eso Madrid ni les quiere ni lo hará"

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha recalcado este lunes que "da igual" qué persona ponga el PSOE a liderar la federación madrileña, ya que considera que el problema "no es de candidatos" sino de que "odian a Madrid, desprecian a los madrileños" y por eso "ni les quiere ni va a quererlos".

El 'número dos' de los populares madrileños ha intervenido en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, donde el PP ha sacado adelante con su mayoría absoluta en el Senado un informe en el que advierte que el pacto entre PSC y ERC para una financiación singular de Cataluña "podría agravar las desigualdades" entre regiones, entre otras conclusiones.

Durante su intervención, Serrano ha criticado el "acuerdo ambiguo" sobre financiación que ha salido del 41 Congreso Federal del PSOE celebrado este fin de semana en Sevilla, que mantiene la bilateralidad entre el Estado y las comunidades autónomas y la federalización de la Agencia Tributaria.

"Solo ratifica que como partido han bajado los brazos ante la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez", ha subrayado Serrano, quien ha recriminado al PSOE estar en "una permanente carrera por dividir a los españoles". "Solo quieren dos tipos de españoles, o los sumisos o los rebeldes y conflictivos, que son fachas y todo eso. Pues miren, ya les decimos que miedo ninguno, que sumisión nunca y que no tenemos ningún miedo al conflicto, menos con el Partido Socialista de Pedro Sánchez", ha defendido el dirigente 'popular' madrileño.

Según ha indicado Serrano durante su intervención, el PSOE, "el gran defensor de principios como la igualdad o la solidaridad", se pasa "por el arco del triunfo" estos principios "porque necesitan los votos" de ERC para que Sánchez siga como presidente del Gobierno.

"Nos quieren hacer creer que lo solidario y lo progresista en este país es permitir que los ricos, es decir, que los catalanes y que el gobierno de la Generalitat se queden más porque aportan más", ha dicho, para recordar que de cada 100 euros de esa caja de solidaridad, "70 lo ponen los impuestos de los madrileños, 20 los de los catalanes y los 10 restantes viene de Baleares".

"Esto es como si de repente Amancio Ortega dice que no quiere pagar un 50% de impuestos porque no usa la sanidad pública, tenga su yet privado y no use el transporte público, y a cambio pedir ayudas por un valor del 50% de los impuestos que paga", ha ironizado Serrano, para quien "eso tan absurdo dentro de un sistema progresista fiscal es de lo que quieren convencernos para que hagamos con Cataluña porque necesitan sus votos".

Según ha indicado, desde el PSOE "pretenden dos cosas: o que la tarta sea más pequeña porque Cataluña va a aportar menos, y se verán afectados los servicios públicos del conjunto del país, o que la tarta siga teniendo el mismo tamaño y que para ello, haya alguien que tenga que aportar más, y para ello, volverán a por Madrid nuevamente".

EL LINCHAMIENTO DE JUAN LOBATO

Igualmente, Serrano ha hecho alusión a la dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE-M tras el huracán provocado por el registro en notaría de WhatsApp recibidos de personal de Moncloa sobre los presuntos delitos fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Han aprovechado para cargarse con linchamiento previo a algún secretario regional que ha matizado de vez en cuando la doctrina oficial del PSOE o de Pedro Sánchez. Allá ustedes. Da igual el candidato o líder que pongan en Madrid, su problema no es de candidatos, odian a Madrid, desprecian a los madrileños y por eso Madrid no les quiere a ustedes ni les va a seguir queriendo", ha zanjado.

También en relación al PSOE, Serrano ha aludido a las críticas de los trabajos de la Comisión de Investigación en el Senado por parte del PSOE "porque decían que todo era un bulo". "Pero según pasan las semanas vemos que el único bulo es la izquierda diciendo que no existe ninguna trama mientras se descubren cada vez nuevas realidades gracias al trabajo de los medios de comunicación libres y de jueces independientes", ha recalcado.