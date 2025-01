Serrano ve "la sombra de la corrupción" planear sobre el PSOE-M tras las adjudicaciones a la 'trama Koldo' en Leganés

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha opinado que, "cada vez que el PSOE gestiona algo público, siempre planea sobre él la sombra de la corrupción y la incompetencia", tras conocerse la adjudicación de 108 viviendas públicas en Leganés a Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), una de las principales constructoras implicadas en el 'caso Koldo'.

Así lo ha manifestado este miércoles en un comunicado, en el que ha ampliado que "la red corrupta de 'los Ábalos', 'los Koldos', 'los Aldamas' y de las constructoras que operaban en infraestructuras y en contratos del Ministerio de Transportes, no solo se quedaban ahí, sino que alcanzaban también a algunos alcaldes y Ayuntamientos gobernados por el PSOE".

La adjudicación, por valor de 16 millones de euros, se realizó un mes antes de las elecciones municipales de 2023, en las que Leganés pasó de estar gobernada por el PSOE a estarlo por el PP, a través de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés, EMSULE, según ha explicado el Ayuntamiento de Leganés. El sorteo para conocer a los futuros propietarios de las viviendas se anunció unos días antes de los comicios municipales.

Las viviendas se adjudicaron a la empresa de construcción que "peor oferta, la más cara", había presentado, ha señalado Serrano.

"Volvemos a ver el mismo 'modus operandi'. Igual que Ángel Víctor Torres, [ministro de Política Territorial], dijo que no conocía a nadie de la trama y después salieron pruebas, del mismo modo que Francina Armengol, [presidenta del Congreso de los Diputados], afirmó no conocer a Koldo y después descubrimos que se intercambiaban WhatsApp con él, e igual que lo negaba el jefe de Gabinete de la señora [María Jesús] Montero, [vicepresidenta del Gobierno], al que luego hasta le buscó un piso, el exalcalde del PSOE en Leganés dice que no conoce a nadie de la trama y que todo se ha hecho correctamente", ha relatado Serrano.

Más allá de las responsabilidades jurídicas, Serrano ha advertido al exalcalde de Leganés Santiago Llorente (PSOE) de que "tendrá que dar explicaciones" en la Comisión de Investigación que ya existe en el Ayuntamiento de la localidad, donde se investigan la gestión de los socialistas en el municipio.

Sobre este tema, Serrano ha impelido al ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, a que "ponga orden en su partido". "López tiene un problema, y no es el PP de Madrid ni la presidenta Isabel Díaz Ayuso ni la Comunidad de Madrid. Por eso invito al señor Óscar López a que deje de perseguir a Ayuso por las redes sociales como un vulgar y patético trol contestando a sus comentarios", ha remarcado.