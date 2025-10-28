El servicio de Cercanías de C-2, C-7 y C-8 continuará alterado este miércoles tras el descarrilamiento del tren

Archivo - Imagen de archivo de un tren de Cercanías en Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías que dan servicio al Corredor del Henares iniciarán la jornada de este miércoles con alteraciones y demoras en las frecuencias habituales de paso tras el descarrilamiento de un tren en la estación de San Fernando de Henares, en el término municipal de Coslada, que este lunes ha dejado seis heridos leves.

Renfe y Adif continúan trabajando en el lugar para poder restablecer la circulación "con total seguridad y con las frecuencias habituales lo antes posible", han indicado desde Cercanías.

De cara a este miércoles, la previsión hasta las 11.00 horas apunta que en el tramo Guadalajara-San Fernando-Chamartín (en ambos sentidos), los trenes efectuarán paradas en todas las estaciones hasta San Fernando y, desde ahí hasta Chamartín, con parada en Fuente de la Mora. La frecuencia de paso prevista es de 15 minutos.

En el trayecto Atocha-San Fernando (en ambos sentidos), los convoyes también pararán en todas las estaciones. La frecuencia de paso prevista en hora punta es de 6 a 8 minutos (hasta las 09.00 horas) y, después pasará a ser de entre 10 y 12 minutos.

Los hechos se produjeron a las 15.26 horas de este lunes cuando el tren de Cercanías '21541' que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín (Línea C-2 de Cercanías) descarriló en la vía 1 en San Fernando de Henares, según han indicado a Europa Press fuentes de Renfe.

Por causas que están siendo investigadas, el convoy se salió del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja en la entrada a la estación, según han apuntado a Europa Press fuentes de Adif. Desde el 112 apuntaron que el vagón que descarriló fue el quinto y último del tren.

Los servicios de emergencias atendieron a seis personas, todas ellas con pronóstico leve. Dos mujeres --una de 53 años y otra de unos 40-- fueron evacuadas al Hospital del Henares, mientras que los otros cuatro viajeros fueron dados de alta en el lugar, según han indicado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.