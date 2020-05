Sicilia llevará al Consejo de Gobierno un programa "excepcional" de becas socioeconómicas para universitarios

Quiere los "mejores precios públicos" para Madrid pero expone que el Gobierno central debe dar financiación de cara a bajada de tasas

La Comunidad de Madrid llevará este miércoles al Consejo de Gobierno un programa "excepcional" de becas socioeconómicas para universitarios afectados por la crisis del coronavirus, que supondrá un incremento "muy significativo" de las ayudas que se despliegan para este colectivo.

Así lo ha detallado este martes el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, durante su comparecencia en la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid para explicar la gestión de su departamento durante la pandemia.

En su intervención, Sicilia ha señalado que dentro de un escenario de presupuestos prorrogados su intención es fomentar este incremento de ayudas a universitarios afectados por la crisis de cara a realizar un reparto "justo" de los recursos disponibles.

En materia de tasas universitarias, el consejero ha señalado que el miércoles también habrá una conferencia sectorial y ha comentado, respecto al decreto del Ejecutivo central sobre precios públicos, que el Ministerio de Universidades no puede pretender que las "autonomías" paguen "parte de su programa electoral".

Al respecto, ha señalado que él quiere para Madrid "los mejores precios públicos" pero que se debe tener en cuenta la prórroga presupuestaria y aboga por utilizar el dinero "para el que más lo necesita", en referencia a la política de becas que aspira a aplicar la Comunidad de Madrid.

En consecuencia, cree que si el departamento que dirige el ministro Manuel Castells quiere fomentar una bajada de tasas, no tiene que acometerse por motivos ideológicos sino que el Estado deberá aplicar financiación específica que se transfiera a las autonomías para ello.

Por ello, y en referencia a la decisión del Gobierno de incrementar el importe de becas, Madrid quiere hacer "algo espectacular" con el programa de ayudas socioeconómicas a los universitarios. La idea es atender a aquellos estudiantes que se han visto afectados por la crisis, tanto ellos como sus familiares, y atender aspectos relacionados con la brecha digital.

Sicilia ha ensalzado por otro lado el trabajo conjunto con las universidades para cambiar en un espacio breve de tiempo todo el entorno del curso académico sobre lo que estaba planificado, para agregar que los rectores han sentido "apoyo y cercanía" para esta tarea, que ha fomentado "tantas buenas prácticas".

Así, ha comentado que para finalizar el curso se ha logrado un umbral aproximado del 80 por ciento de estudiantes conectados para hacer docencia telemática. "La tecnología ha venido para quedarse pero no va a serlo todo, la universidad tiene un componente social importante", ha recalcado el consejero.

También ha agregado que se han registrado cerca de 5.400 solicitudes de prórroga o anulación de matrícula y que se ha dado respuesta personalizada a 42.300 solicitudes de información que han enviado a los centros miembros de la comunidad universitaria.

No obstante, Sicilia ha mostrado su preocupación por la situación que ha dejado esta crisis en las escuelas artísticas, que pueden sufrir la pérdida del curso y también la posibilidad de inscribir nuevos alumnos si los decretos del Gobierno no atienden sus características específicas, algo que a su juicio no ocurre.

PIDE PROTOCOLO PARA LA CUSTODIA DE EXÁMENES DE LA EVAU

Por otra parte y en relación a la celebración de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), la antigua selectividad, el consejero ha señalado que un total de 35.000 alumnos se examinarán y que se está trabajando para conseguir la "máxima garantía" de seguridad tanto para ellos como a los docentes que tendrán que corregir las pruebas.

Por ello, ha lamentado que el Ministerio de Sanidad aún no haya entregado un protocolo de "manejo y cuarentena" de los 200.000 exámenes que se deberán corregir, algo que ya ha demandado la Comunidad de Madrid. "Necesitamos que se interprete ese protocolo y el Gobierno central no lo hace", ha apuntado.

LA IZQUIERDA RECLAMA BAJADA DE TASAS

El portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha criticado que el nivel de las tasas en Madrid roza "récord" a nivel estatal y que en esta situación de pandemia, con el consiguiente efecto social con paralización económica y reducción de ingresos a las familias, la administración debe emprender medidas para evitar que parte de los jóvenes de la región no puedan acceder a las universidades.

Por tanto, el parlamentario ha reclamado una reducción de los precios públicos en las universidades, más becas e inversión en ciencia desde el sector público.

El portavoz del PSOE en la comisión, Juan José Moreno, ha manifestado su "estupor" y "decepción" con la intervención de Sicilia y le ha afeado que no haya aprovechado el impulso de la comunidad universitaria para gestionar esta crisis.

Además, ha exigido al consejero "certezas" sobre el decreto de precios públicos en las universidades para el año que viene y ve "imprescindible" que no se "penalice" las segundas matriculaciones. También ha reclamado una mejora de la financiación de las universidades para afrontar los retos futuros que deja la pandemia a la hora de proseguir con su actividad.

Mientras el diputado de Vox Jaime Berenguer ha cargado contra el bajo ritmo inversor de la Comunidad de Madrid en materia de investigación y ha subrayado que esta crisis "avecina" que no llegarán grandes inversiones.

Por ello, ha apelado a que se fomente la atracción de capital privado a los centros y se logre una gestión adecuada de los fondos, para lo cual se requiere acabar "con la burocracia" que hace de "freno" y "desincentiva" la llegada de esos recursos.

La parlamentaria de Más Madrid Clara Ramas ha ahondado en que se ha producido una solicitud "masiva" de baja de matrículas y ha cargado contra el "insostenible modelo fiscal" que impide tener recursos para rebajar los precios públicos en las universidades.

Por ello, ha solicitado que en relación al impacto de la crisis en los "más vulnerables" conocer cuántas becas socioeconómicas se van a desplegar y que se amplíe su umbral.

También se ha referido a un comunicado del Consejo de Estudiantes Interuniversitarios de la región, que reclamó en una reunión de ayer con el consejero una bajada de tasas y un incremento de las becas socioeconómicas.

A su vez, la diputada de Ciudadanos Noelia María López ha ensalzado la actuación de la Consejería respecto a la EvAU y ha mostrado la preocupación por las instrucciones higiénico-sanitarias del Ministerio de Sanidad para esta prueba, dado que dan información "confusa" sobre el uso de mascarillas y "no dice nada" sobre el aforo permitido.

La parlamentaria del PP, Alicia Sánchez Camacho ha destacado el "liderazgo" de la Comunidad de Madrid ante el "abandono absoluto" del Gobierno central en materia universitaria.