Sindicato ANPE rechaza la ampliación del calendario escolar por las elecciones del 4 de mayo

Consideran que en una emergencia sanitaria aún lejos de resolverse, "no es acertado ni razonable"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE-Madrid ha manifestado su "rotunda oposición" al nuevo anuncio de extender el calendario escolar ante la eventual declaración del día electoral 4 de mayo como no lectivo por las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid.

El sindicato educativo ya manifestó su disconformidad cuando la Comunidad anunció en enero ampliar el calendario escolar para recuperar los días perdidos por 'Filomena', según ha recordado en un comunicado.

ANPE-Madrid considera improcedentes estas "sucesivas modificaciones eventuales del calendario". En particular, respecto al temporal Filomena, ha subrayado que "el servicio educativo se siguió prestando telemáticamente desde el 11 de enero", de manera que no considera justificado añadir días lectivos al final del curso.

A su entender, "no se está tomando en cuenta que la elaboración del calendario escolar es un proceso anual, que se realiza con la participación de los legítimos representantes del profesorado, y su contenido se fija al finalizar el curso anterior".

Por tanto, ha subrayado que el calendario escolar "no debe modificarse a golpe de telediario, sin analizar las consecuencias que esto pueda tener", y ha incidido en "el carácter educativo, no asistencial", de los centros y en que "la labor del profesorado no se limita a las horas lectivas, pues incluye otras muchas tareas que se realizan paralelamente a esta actividad".

La organización sindical ha lamentado que "nuevamente se pretende cargar sobre los hombros de los equipos directivos y el profesorado el peso de una incidencia imprevista y ajena a su voluntad y a su labor".

"Para los docentes, este tipo de manifestaciones implica un menosprecio del trabajo que llevan haciendo desde hace ya un año, sin escatimar tiempo ni esfuerzo para sortear las dificultades que plantea la adaptación a unas circunstancias tan diferentes y sin contar con las herramientas ni los recursos necesarios para llevarlo a cabo", ha apuntado.

Además, ANPE-Madrid considera que "este inesperado anuncio de otra eventual modificación del calendario, enmarcado en una emergencia sanitaria aún lejos de resolverse, no es acertado ni razonable en las actuales circunstancias, entre otras razones porque atenta contra la estabilidad y la seguridad imprescindibles para el desempeño de la actividad docente y, por ende, contra la calidad de la educación".

Asimismo, ha insistido en "la manifiesta y probada disposición y profesionalidad de los docentes de la enseñanza pública madrileña para hacer frente a adversidades, con el fin de mantener el servicio educativo", pero advierte que "esto no implica la aceptación de imposiciones unilaterales de esta índole".

Finalmente, ha exigido a la Consejería de Educación "el cese de anuncios tan inquietantes para el profesorado y los equipos directivos, cuyas consecuencias pueden ser, además de la desconfianza en las autoridades, la puesta en marcha de acciones más contundentes".