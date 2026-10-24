Sindicatos educativos acusan a Zarzalejo de "generar enfrentamiento" en el profesorado y buscar disuadirles de la huelga

Cientos de personas con pancartas durante una manifestación por la huelga educativa - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga Mixto de la Educación Pública madrileña ha acusado este sábado a la consejera de de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, de intentar disuadir al profesorado para que no secunden los paros y "generar enfrentamiento" entre ellos.

En un comunicado, el comité formado por CC.OO., UGT CGT, CNT, Menos Lectivas, Queremos FP, Educación Especial Digna, STEM y UGT responde así a la carta abierta que la consejera remitió al profesorado madrileño este viernes, coincidiendo con la octava jornada de huelga indefinida en la educación pública.

Una misiva en la que Zarzalejo pretendía "aclarar equívocos y dudas" que han llegado a su departamento y en la que subrayaba que la Consejería "mantiene" el diálogo con los sindicatos educativos y ha remarcado que "nunca" se ha negado "negociar o llegar a acuerdos". Asimismo, recordaba a los docentes que puede haber "clases con normalidad" a pesar de la huelga.

Con esta carta, desde el Comité de Huelga creen que la consejera "pretende generar un enfrentamiento". "Consideramos necesario aprovechar la ocasión para aclarar los equívocos y las dudas que la Consejera de Educación ha provocado al enviar su carta, con el objetivo de disuadiros de continuar con una movilización histórica. Nuestra intención es dar una respuesta contundente a estos intentos de difamación que solo pretenden distraer la atención de lo verdaderamente importante, nuestras reivindicaciones", han señalado en un comunicado.

En detalle, ante la defensa del mantenimiento del diálogo por parte de la Consejería, los sindicatos han remarcado que desde que el pasado verano enviaron la tabla reivindicativa ha sido constante la apelación al inicio de las negociaciones. "Hemos insistido reiteradamente, pero la respuesta siempre ha sido la misma, una negativa repleta de descalificativos, desprecio y faltas de respeto hacia el profesorado de la Comunidad de Madrid", han lamentado.

Además, ha subrayado que Zarzalejo "retuerce la realidad del derecho para renegar de la legitimidad" del Comité de Huelga mixto, "con quien tiene obligación legal de reunirse para negociar un acuerdo, tal y como establece el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977".

En este sentido, replica a la consejera, que apelaba al Acuerdo suscrito el 4 de abril de 2025 con la Mesa Sectorial, que el mismo no "incumbe" a este comité. "Aunque mantiene reuniones con la Mesa Sectorial, ignora deliberadamente las atribuciones que tiene un Comité de Huelga, negando así la legitimidad de miles de docentes, desmereciendo e ignorando nuestro papel como interlocutores entre la Administración y el profesorado", han apuntado.

Asimismo, han indicado que, con la alusión de Zarzalejo a continuar con las clases pese a la huelga, la consejera "pretende generar un enfrentamiento". "Para nosotros el profesorado que secunda la huelga y el que ha decidido no hacerlo forman parte de la misma comunidad educativa. La libertad para responder de una u otra manera a esta convocatoria no debe generar fracturas ni confrontaciones entre compañeros y compañeras. Nuestra obligación es defender el derecho a huelga y exigir a la Administración que asuma la responsabilidad que le ha sido otorgada y contribuya a la resolución del conflicto", han defendido desde el Comité de Huelga.

Al hilo, ha denunciado además que "en muchos centros educativos" los servicios mínimos "están siendo nombrados con carácter abusivo, sometiendo al profesorado a presiones y amenazas contrarias al derecho a huelga". "El profesorado que no secunda la huelga, que tenga asignadas funciones de guardia y que no haya sido designado como servicios mínimos, no puede suplir al profesorado en situación de huelga. Estas prácticas abusivas ponen en riesgo el ejercicio del derecho a huelga, generando problemas y enfrentamientos fácilmente evitables si la Administración fuera más clara y no pusiera trabas deliberadamente al ejercicio de nuestros derechos", ha advertido.

Asimismo, ha indicado que los servicios mínimos "no tienen como función garantizar un funcionamiento normal de los centros escolares, sino que según la Orden 4252/2026 tienen como finalidad evitar el cierre de los centros educativos".

En este contexto, han exigido a la Consejería de Educación que "cese en las descalificaciones", convoque de manera "inmediata" al Comité de Huelga Mixto y abra una "negociación real sobre la totalidad de la tabla reivindicativa".

En su comunicado, el comité ha trasladado además su "más sincero reconocimiento" a la implicación del profesorado "en esta huelga histórica", subrayando "el máximo respeto" hacia su "energía y compromiso", así como "un profundo agradecimiento por luchar y defender la educación pública que la Comunidad de Madrid merece".

Somos conscientes de los sacrificios que estamos realizando durante estas semanas. Juntas podemos contribuir a construir un sistema educativo que tenga realmente en cuenta las necesidades del alumnado, que no segregue, que no discrimine, que no explote a sus docentes y les obligue a asumir funciones imposibles. Una educación que cuide al alumnado, docentes y familias, que tenga recursos suficientes para paliar las diferencias estructurales y garantizar que el alumnado más vulnerable tenga la oportunidad de formarse y recibir una educación digna, porque defender la Educación Pública es defender el Futuro.