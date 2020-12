Sindicatos y familias reclaman la renovación de los profesores de refuerzo a 12 días de la finalización de los contratos

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO., ANPE, CSIF, UGT, CGT y STEM, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres FAPA Giner de los Ríos y la Plataforma Refuerzos Covid se han concentrado este jueves en la Puerta del Sol para reclamar la renovación de los profesores del programa de refuerzo Covid a 12 días de la finalización de los contratos.

La secretaria general de la Federación de Enseñaza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín, ha afirmado que el propósito de la concentración es exigir a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que cumpla el "mandato democrático de la Asamblea de Madrid", que ha instado al Gobierno regional a que todos los recursos contratados para atender las necesidades educativas derivadas del Covid-19 en Madrid permanezcan hasta final de curso.

Galvín ha asegurado que no hay motivos económicos, educativos ni políticos para no hacerlo, ya que la Comunidad de Madrid "ha recibido fondos extraordinarios del Gobierno de España y va a seguir recibiendo", y además "puede adelantar los fondos", teniendo en cuenta que "hasta ahora no ha puesto nada de su parte", y "todo el dinero que se ha invertido en educación ha venido del Gobierno de España".

En cuanto a los motivos educativos, ha señalado que estos más de 1.000 profesores "son necesarios", ya que el refuerzo "se necesita más que al principio de este trimestre" y "un trimestre no es suficiente".

"No hay motivos tampoco políticos porque hay un consenso de la Asamblea", ha agregado Galvín, quien ha concluido que la decisión de no prorrogar los contratos durante todo el curso "no se fundamenta", al tiempo que ha pedido a Ayuso que "medie", porque el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, "no dialoga".

Galvín ha constatado que si no se renuevan los contratos "quedarían sin atención educativa 20.000 alumnos que ahora mismo la reciben y la necesitan muchísimo, los más vulnerables", y ha calculado el coste en 7 millones de euros.

"No se puede decir que este dinero no exista", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que la Comunidad de Madrid ha renunciado dos millones de euros del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Programa PROA+ y ha pagado 14 millones de euros por la externalización del currículo digital, por lo que ha asegurado que es "una cantidad perfectamente asumible por una comunidad como Madrid, que se dice la más rica de España".

En la misma línea, el responsable de enseñanza pública de UGT, Ricardo Marchán, ha asegurado que "no es una cuestión de dinero", y ha apuntado que este miércoles el Consejo de Gobierno aprobó 22 millones de euros para barracones que van a llegar a los centros dentro de dos meses.

Marchán ha destacado la necesidad de prorrogar los contratos hasta final de curso "por lo menos", aunque UGT considera que "esta plantilla se tendría que estabilizar y crear una plantilla estructural con estos refuerzos Covid", para mantener la ratio establecida ahora mismo.

"No nos explicamos cómo hay dinero para algunas otras cosas", ha agregado, para recordar que la Consejería de Educación ha destinado más de 800.000 euros a confesiones religiosas para actividades educativas.

El presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González Martínez, ha advertido que "el tiempo se acaba" y "en 12 días más de 1.000 personas van a estar despedidas, los colegios van a perder 1.000 apoyos, hay que rehacer horarios en 1.000 centros y 20.000 alumnos perderán su apoyo de referencia".

Además, ha asegurado que no se ha podido compensar el desfase que ha habido en cuatro meses de pandemia en un trimestre, y más cuando algunos refuerzos han sido contratados a finales de noviembre.

Dirigiéndose a Ayuso, ha incidido en que su consejero no se quiere reunir con los sindicatos de la Mesa Sectorial, por lo que, a su juicio, la presidenta debe "tomar una decisión política en el Consejo de Gobierno le cueste a quien le cueste".

En nombre de ANPE, Carolina Fernández del Pino ha afirmado que es "muy importante que haya docentes en el centro para llevar a cabo el programa de refuerzo que no se ha podido realizar por otras necesidades", ya que ha recalcado que los refuerzos "han realizado muchas otras tareas", como sustituir las bajas.

"No sabemos qué va a pasar con la pandemia", ha apuntado, al tiempo que ha afirmado que los centros los necesitan "especialmente cara febrero", para cubrir las necesidades que se puedan producir tanto de sustituciones como de apoyo.

Según el portavoz de STEM, Sergio López, "no se ha prestado el servicio", por lo que "esto es un fraude", y ha manifestado que la Consejería no dijo que a las necesidades de refuerzo "se iban a añadir otras muchas derivadas del hecho de que no están en los centros la plantilla de 7.400 docentes que prometió la Consejería de Educación para desdoblar grupos".

"ES CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA"

"Es cuestión de voluntad política y esta administración no la tiene", ha sentenciado, para criticar que el Gobierno regional "ha gastado cien millones en un hospital innecesario y no tiene 7 millones para garantizar esta atención educativa para el alumnado, especialmente el más vulnerable, hasta final de curso". "Está claro para quien gobiernan, lo mucho para pocos y lo poco para muchos", ha afirmado.

Una portavoz de la Plataforma Refuerzos Covid, Sofía Martínez, ha lamentado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue insistiendo en que no son necesarios, y ha asegurado que cualquiera que haya estado en un centro educativo "sabe que cualquier refuerzo es necesario y más ahora, cuando se siguen confinando clases, sigue habiendo muchísimo desfase curricular".

La presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríoz, Mari Carmen Morillas, ha denunciado que se está "vulnerando el derecho a la educación", y que hay "muchos niños en situación vulnerable" cuyas necesidades educativas no van a poder ser atendidas si no se renuevan estos contratos de profesores de refuerzo Covid.