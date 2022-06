Sindicatos 'se levantan' de la Mesa de Sanidad en protesta por el cierre de SUAP y el plan de urgencia extrahospitalaria

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, Satse, Amyts y CSIT Unión Profesional) han trasladado su rechazo al plan de la Consejería de Sanidad para reorganizar las urgencias extrahospitalarias en la región durante la celebración de la reunión extraordinaria de este órgano celebrada este miércoles.

En el orden del día de la reunión figuraba, entre otros, la negociación de la reordenación del personal del Summa 112 que hasta el inicio de la pandemia prestaba servicio en los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la región, que desaparecen como tal en el nuevo mapa de la Consejería de atención de urgencias extrahospitalarias.

Frente a ello, el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero ha planteado la apertura de 17 nuevos Puntos de Atención Continuada (PAC) en emplazamientos donde antes se situaba un SUAP. De ellos, siete serán PAC de Enfermería previa cita.

Una reordenación, según la Consejería, que implicará una reestructuración del personal de Summa 112, que desde el cierre de los SUAP con la llegada del Covid-19 ha estado destinado al hospital de campaña de Ifema, y posteriormente a tareas de vacunación en el Wanda Metropolitano y el WiZink Center para recalar actualmente en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

En el debate de este punto, titulado negociación del proceso de reordenación de efectivos en el Summa 112, se han incorporado a la reunión el director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento, Jesús Vázquez, y el director de Gestión y Recursos Humanos del Summa 112.

Los cinco sindicatos presentes en la reunión han trasladado su oposición a estos planes de la Consejería y han rechazado abordar este punto, en el que se iban a estudiar las alegaciones de las organizaciones sindicales al borrador enviado por la Administración.

DECISIÓN UNILATERAL DE LA CONSEJERÍA

De esta forma, han querido mostrar su frontal rechazo a una "decisión unilateral" de la Consejería. Así, han denunciado que no se ha informado ni negociado una reorganización que desde el departamento aseguran que es "invariable" y para la que no se han dado "datos que sustenten la decisión que una semana después siguen sin llegar a las organizaciones más allá de lo informado verbalmente".

Según los sindicatos, en el 2019, según últimos datos oficiales, se atendieron en los 37 centros a más de 750.000 pacientes, con una media de derivación al hospital de un 6,4%, y con una espera media para la consulta médica de 20 minutos. Unas cifras, justifican, que demostrarían la eficacia y eficiencia de estos servicios.

La Consejería, por su parte, ha indicado que esta decisión se ha adoptado en base a criterios asistenciales "teniendo en cuenta varios parámetros como actividad, geográficos, poblacionales y de ausencia de un hospital cercano" con el objetivo de lograr que ningún madrileño esté más lejos de 15 minutos de un centro asistencial.

En este sentido, el consejero ha reiterado que en 2019 solo 400.000 madrileños utilizaban los SUAP. Del total, el 77% de las demandas, alega, eran "demorables", mientras que del 33% restante, "tan solo el 0,04% era urgencia de acción inmediata".

Según las cifras que se manejan, actualmente son 441 efectivos de Summa 112 y los nuevos PAC requerirían 296 profesionales. Desde la Consejería, además, se pondrá a disposición para el proceso 157 plazas vacantes que actualmente están ocupadas por personal eventual.

RESPUESTA UNITARIA DE LOS SINDICATOS

Para las cinco organizaciones sindicales, se trata de un "proceso impositivo" y, por tanto, han pedido que conste en acta su abandono de la reunión en lo relativo al tratamiento de este punto. Ante ello, desde la Dirección General de Recursos Humanos les han explicado que enviarán una instrucción con las alegaciones presentadas cuando se cierre el proceso de reclamaciones, según ha indicado UGT.

En un comunicado conjunto, han trasladado su rotunda negativa a colaborar en este proceso que merma la asistencia sanitaria del Summa y "que supone un cambio en las condiciones de los puestos de trabajo para aquellos trabajadores". Igualmente, han censurado la "intención de continuar con el proceso sin dar marcha atrás y habiendo rechazado gran parte de las alegaciones importantes que se han presentado" por parte de Sanidad.

"No queremos participar en este cierre ni en todo lo que ocurra como consecuencia del mismo. Hemos dejado constancia en el acta de la reunión de que consideramos, desde el inicio del proceso, que esto no es una negociación y que las peticiones de los profesionales no son atendidas. A pesar de todo, la Dirección General de Recursos Humanos del Sermas ha dejado claro que el proceso de reordenación va a continuar", han subrayado.

Desde CC.OO. Sanidad Madrid, Sergio Fernández Ruiz, ha criticado la "imposición" de un plan de reordenación que además se está mostrando que es un "fracaso absoluto" y ha censurado este "nuevo recorte" a la Sanidad Pública madrileña cerrando los 37 SUAP "en un nuevo despropósito" que "limitará el acceso a la población" y saturará, como ya se está comprobando en estas fechas, las urgencias hospitalarias.

"CC.OO. no seremos partícipes de este nuevo recorte y rechazamos frontalmente cualquier acción que lleven a cabo contra la Sanidad Pública madrileña y los profesionales que trabajan en ella, así como contra la población que acude a estos servicios", ha subrayado este portavoz sindical.

Para CSIT Unión Profesional, la forma de plantear esta cuestión por parte de la Consejería "no es la adecuada", tal y como han trasladado a Jesús Vázquez, al que han reclamado la necesidad de contar con las organizaciones sindicales "antes" de tener cerrada la cartera de servicios, como sostiene que ha hecho ahora.

LA SITUACIÓN EN LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS

Desde Amyts han subrayado, por su parte, que aunque desde la Consejería se pretende "vender" como una negociación, esta reorganización no ha conllevado una negociación sino que "todo lo que se ha planteado ha sido a título informativo" por parte del departamento de Enrique Ruiz Escudero.

Además, han indicado que "el problema que tiene actualmente" el Summa 112 debería haber sido abordado de otra manera y de manera negociada, trasladando su rechazo frontal al cierre de SUAPs.

"Hemos tomado esta decisión por la forma de llevar a cabo la reorganización del Summa 112 y la supresión de todos los SUAP. La información fue trasladada a la prensa como negociada antes de ser presentada en la Mesa Sectorial del día 20 de junio y presentar como negociación lo que ya había sido decidido por la Dirección Asistencial no es asumible por ninguna organización sindical", ha señalado el sindicato de médicos.

De forma paralela, durante el encuentro se ha reclamado una reunión específica sobre la situación de las Urgencias hospitalarias en Madrid, que puede ser online, en la que se comparta "toda la información al respecto y posibles medidas". "La consideramos importante y urgente", han indicado desde Amyts.