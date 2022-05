Sindicatos de Metro y EMT se concentran ante la Asamblea: "No rebajan impuestos, rebajan derechos, trenes y autobuses"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del comité de empresa de Metro de Madrid y del de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) se han concentrado este jueves frente a la Asamblea de Madrid para censurar los "recortes" en autobuses y trenes con el consiguiente "deterioro" del servicio prestado.

"En vez de rebajar los impuestos, que es lo que dicen, rebajan los derechos de los ciudadanos bajando los trenes y los autobuses", ha reprochado el presidente del comité de empresa de Metro, Javier del Llano, en declaraciones a Europa Press en las que ha incidido en que las "malas medidas" tomadas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han "unido" a trabajadores de EMT y del suburbano en estas reivindicaciones.

Esta es la primera jornada de movilizaciones, que continuarán el jueves que viene en Cibeles y concluirán el siguiente frente al Consorcio Regional de Transporte de Madrid.

Este mes se conoció que Metro de Madrid ha reducido un 10% el número de trenes operativos como medida para "atajar la subida de la luz", mientras que la oposición en el Ayuntamiento asegura que en la EMT ha habido recortes en 16 líneas.

RECLAMAN QUE SE CUMPLA LA TASA DE REPOSICIÓN

Del Llano ha apuntado, además, que al margen del recorte en el número de trenes desde Metro también reclaman que se acometan las contrataciones para cumplir con la tasa de reposición, que sería de un 120% para el año que viene. "Los que se van por los que entran", ha remarcado.

Por su parte, el secretario general de CC.OO. en el suburbano madrileño, Juan Carlos de la Cruz, ha explicado que esta contratación forma parte del convenio y que, además, está contemplada en los presupuestos regionales, pero que de momento no ha recibido el "visto bueno" del Consejo de Gobierno para poder ponerla en marcha.

"Si queremos dar un bien servicio, necesitamos contrataciones. Parece que buscan deteriorar el transporte como con la Sanidad o la Educación. Cuando empezaron la Legislatura, con Ciudadanos, hablaban incluso de abrir los fines de semana, tomábamos medidas y tecnologías para aumentar la tabla y reducir la frecuencia. Tras el Covid esas cuestiones... Pues ahora estamos en un 80% de la demanda pero si lo deterioramos bajará aún más", ha deslizado.

SITUACIÓN EN LA EMT

En otra clave, según ha explicado a Europa Press el secretario general de CC.OO. en la EMT, José Ignacio González, los sindicatos de esta compañía pública, sobre todo, buscan apoyar a los trabajadores del suburbano. "Nuestra situación es distinta, de momento no es como la de Metro", ha remarcado.

El portavoz del comité de empresa, Jesús Fraile, ha tachado, en declaraciones a Europa Press, de "recortes" la reorganización de las líneas y ha rechazado la explicación del delegado de Medio AMbiente y Movilidad, Borja Carabante.

"Si reorganizas en 16 líneas, lo que haces es aumentar la frecuencia de paso. Eso supone esperar más, son recortes. Él puede llamarles como quiera, también puede decir que es una huelga política, como dijo en 2019 cuando reclamábamos persona y acabó contratando a 270 personas", ha recordado.

Fraile augura que Carabante continuará con su "mantra" cuando debería adecuar la situación de la EMT y del transporte al crecimiento de la ciudad, porque entiende que no puede ser que aunque la capital aumente su población y desarrolle nuevos barrios la compañía mantenga su plantilla cuando debe de dar más servicio.

En esta concentración también ha participado el diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno, quien considera que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad han tomado el "camino equivocado" y ha reprochado que "presuman" de "regalar rebajas fiscales" mientras se deteriora el transporte. "No se cumplen los acuerdos, no se amplía la plantilla y no se cumple con el desamiantado", ha censurado.

METRO DICE QUE EL RECORTE ES TEMPORAL Y LA EMT NIEGA QUE EXISTA

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid han remarcado en varias ocasiones, desde que se conociera la bajada del numero de trenes, que se una medida temporal que responde a la subida del precio de la luz y han reprochado al Gobierno central que no haya creado un fondo de compensación para hacer frente a este aumento.

De su lado, el Ayuntamiento ha negado en todo momento que haya una reducción de autobuses en la EMT sino que se han "derivado" algunos de ciertas líneas para "reforzar otras".