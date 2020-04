Sindicatos tachan de "nefasta" la gestión del Gobierno regional en las escuelas infantiles y Casas de Niños

Ven "injusto" que se decida no realizar el abono de la subvención en función del alumnado matriculado aduciendo la falta de asistencia cuando ninguna familia ha dado de baja a sus hijos

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CPPM han criticado este lunes la gestión del Gobierno regional en las escuelas de infancia y Casas de Niños, tachando de "nefasta" su actuación por dejar "a los ayuntamientos sin los recursos necesarios para que puedan prestar la atención educativa en la etapa de 0 a 3 años" por su decisión de suspender las prestaciones económicas.

Según han informado en un comunicado, han incidido en que los profesionales de las escuelas infantiles y casitas de niños han seguido desarrollando "desde que se suspendieron las clases presenciales su labor, esta vez de forma telemática y telefónica, en permanente contacto con las familias".

"Las Escuelas infantiles y casas de niños se cerraron solo para la asistencia del alumnado. El resto de actividades escolares y educativas, formación, reuniones, informes para las familias, comunicaciones telefónicas diarias con ellas, asesoramiento y prestación de ayuda en el desarrollo de las actividades en casa, atención de consultas, etc., se siguen prestando. Es decir, se hallan teletrabajando como en el resto del sistema educativo", han recalcado.

Por ello, han considerado que suspender "la prestación económica a los ayuntamientos es un escalón más en las políticas de abandono de lo público del Gobierno regional, que dejará a las entidades locales con dificultades para asumir el pago de nóminas y salarios de un personal que vela por la educación y el desarrollo de niños y niñas, mientras en un alarde de cinismo aboga por que se levanten parte de las medidas de confinamiento y estos pequeños puedan salir a pasear".

"La Comunidad presupuesta la subvención en función del alumnado matriculado, no de los niños que asisten cada día a los centros. Por tanto, es injusto y de dudosa moral, que decida no realizar el abono de la misma aduciendo la falta de asistencia. Ninguna familia ha dado de baja de matriculación a sus hijos e hijas", han agregado.

Además, los sindicatos entienden que la Consejería en "una situación de excepcionalidad y fuerza mayor como esta no puede ni debe realizar sus liquidaciones económicas mensuales atendiendo al número de niños asistentes a los centros, sino considerando los realmente matriculados, por cuanto no hay ninguno de ellos que se haya dado de baja de su matrícula, no hay ninguno de ellos ni sus familias que hayan dejado de ser atendidas estos días por sus tutoras y educadoras".

"La retirada de las subvenciones que, por otro lado, ya están presupuestadas es una discriminación con respecto a las demás etapas del ciclo educativo, además de una irresponsabilidad hacia las trabajadoras y trabajadores de este sector. Precarizarán aún más, las ya de por si difíciles condiciones laborales de cientos de profesionales de la educación madrileña", han criticado.

Por ello, CC.OO., UGT, CSIF y CPPM han reclamado que la Comunidad de Madrid siga aportando la subvención comprometida con los Ayuntamientos para la financiación de las escuelas y casas de niños y la convocatoria de una reunión con la Comunidad de Madrid para plantear soluciones a esta situación.