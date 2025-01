Smith critica a la izquierda por "coincidir con Maduro" y cree que el Ayuntamiento "puede hacer más" por Venezuela

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha criticado a Más Madrid y al PSOE por "coincidir en ideología" con el "dictador Nicolás Maduro" y ha defendido que el Consistorio "puede hacer mucho más por el pueblo venezolano".

Así lo ha manifestado este martes ante los medios de comunicación desde el Pleno de Cibeles después de que el PP y Vox hayan apoyado dar la Llave de Oro de Madrid al opositor venezolano Edmundo González, autoproclamado como presidente electo tras las elecciones del pasado verano, y hayan exigido al Gobierno de España que lo reconozca. Más Madrid y PSOE han rechazado la propuesta.

"La verdad es que la posición de estos grupos de la izquierda no nos sorprende lo más mínimo. Son grupos que en su ideología coinciden con la ideología del dictador Maduro: regímenes de izquierda, totalitarios que, aunque se les viene a la boca hablando de democracia, no se lo creen", ha lanzado.

Para Ortega Smith ha subrayado que "tiene que haber gestos dentro de las competencias que tenga cada uno" y ha asegurado que "otorgar la llave de oro es una manera de decirle a Edmundo González Urrutia que para los madrileños y para la capital de España, él es el único y legítimo presidente".

"Eso no significa que haya que quedarse ahí y se pueden instar a diferentes organismos. Necesitan nuestro apoyo y no nos olvidemos que cada residente que está aquí tiene familia en Venezuela, que lo está pasando mal, que no tienen recursos sanitarios, que no tienen recursos alimenticios, que están pasando una situación terrible. Se puede hacer mucho más por el pueblo venezolano", ha zanjado.