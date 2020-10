Smith reclama financiar mascarillas, no "subvenciones estúpidas", y defiende la sanidad privada, que evitó el colapso

"El principal defecto de la Comunidad ha sido fiarse de Pedro Sánchez", sostiene

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, también secretario general de la formación y diputado nacional, ha instado a que las administraciones financien las mascarillas y los geles hidroalcohólicos y no "tantas subvenciones estúpidas" para defender, a renglón seguido, la sanidad privada, que evitó el colapso del sistema sanitario público.

"Nosotros somos unos grandes defensores de la sanidad pública, que tiene que tener un acceso para todos en igualdad de condiciones", ha remarcado Ortega Smith en una entrevista con Europa Press, en la que pone de manifiesto que "muchos hospitales están muy necesitados de reformas, de ampliaciones, de contratar más médicos, de pagar mejor a los sanitarios".

El secretario general de Vox también ha querido romper una lanza "por la sanidad privada, que parece que es un tabú, que es la de los ricos... Eso lo dirán algunos ministros, que cuando han tenido problemas se han ido corriendo a las clínicas privadas".

"La sanidad privada es la que ha salvado, en última instancia, que colapsase totalmente la sanidad pública", ha defendido después de relatar su experiencia con la Covid, de la que fue atendido en una clínica privada, "no de millonarios".

Insta al Gobierno a "no poner palos en las ruedas" a la sanidad privada "con ese 21 por ciento en IVA" cuando deberían "dejarles que hagan su legítimo trabajo" y "no intentar criminalizar a la sanidad privada, que ha salvado muchas vidas". Y todo ello sin dejar de dotar a la sanidad pública con recursos "que tienen que salir de los gastos innecesarios, organismos, televisiones, millones que se han gastado en subvencionar organismos inútiles".

LAS MASCARILLAS "MÁS CARAS QUE LA CESTA DE LA COMPRA"

"¿Y cómo se le puede exigir a la población una medida como llevar mascarilla obligatoria y decir 'se la paga usted'?", se ha preguntado, después de defender que sean las autoridades sanitarias, ya sea el Estado, las comunidades o los ayuntamientos, las que hagan entrega a la población de esta medida de protección, junto con geles.

El diputado ha incidido en el coste de las mascarillas, que en España están gravadas con un 21 por ciento, cuando en otros países se sitúa entre el 5 y el 8 por ciento. "Encima cobrando impuestos del terrible sacrificio que están haciendo los españoles", ha lamentado.

"Se me cae el alma al suelo cuando veo a un ancianito con mascarillas cochambrosas porque el pobre la lleva desde hace una semana como mínimo porque no tiene dinero para estar gastándolo", ha manifestado Ortega Smith, que ha calculado que en una familia media el gasto mensual en mascarillas ronda los 130 euros, "más que la cesta de la compra".

Insta al Gobierno a que, "en vez de regalar dinero a tantos chiringuitos políticos y a tantas subvenciones estúpidas", financie mascarillas y geles. Otra medida que pone encima de la mesa es que el Gobierno garantice los ingresos a los autónomos y pequeños y medianos empresarios que no pudieron trabajar cuando "se les obligó a encerrarse en casa" durante la primera ola.

AYUSO PECÓ DE "INGENUIDAD FIÁNDOSE DE SÁNCHEZ"

Preguntado por la gestión de la pandemia que está haciendo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad, el líder municipal de Vox cree que han "pecado de ingenuidad fiándose de Pedro Sánchez porque han demostrado que, si de algo son auténticos maestros, es de la mentira".

"Mintieron a los españoles desde noviembre, diciembre, enero, cuando tenían los primeros informes. Mintieron a los españoles ocultando la realidad y la Comunidad, muy ingenuamente, cayó en ese teatro que montaron en la Puerta del Sol, todo lleno de banderas de España. Y Pedro Sánchez, que parecía que venía a liberar Madrid para luego confiscar Madrid mediante un estado de alarma poniendo entre la espada y la pared diciéndole a Ayuso o aplicas lo que yo digo o lo aplico yo", ha rechazado.

A lo que suman que en la Comunidad "tienen un problema similar al del Ayuntamiento pero más agudizado" porque se da "también la batallita entre Ayuso e Ignacio Aguado", vicepresidente regional del que ha dicho que, junto con su grupo, están "probablemente esperando ver si encuentran su hueco o si les perdona la izquierda".

EL CONFINAMIENTO MASIVO "NO ES LA SOLUCIÓN"

El secretario general de Vox apunta que el gran problema del confinamiento masivo no selectivo es que "ha demostrado que ha sido un fracaso". "Hay otros países que han demostrado que, sin necesidad de confinamientos, han registrado unas tasas muy inferiores de contagios y muertes, por lo que deberíamos plantearnos que el confinamiento no es la solución", ha indicado.

Y no lo es "porque provoca un daño terrible a la economía", unido a que "parece que cuando se sale del confinamiento se acaba el incendio, que ha vuelto la normalidad pero vuelve a pasar lo que ha pasado, que enseguida hay un rebrote". Tampoco se ha olvidado de las víctimas mortales colaterales del coronavirus. "Están falleciendo personas por no haberlas operado en su momento", ha señalado.

"Está claro que hay países que con sus medidas han conseguido ahogar menos a la población, a la economía, y tener mejor resultado en cuanto a contagiados y muertes. Por eso decimos que es el peor gobierno del mundo", ha remachado el también diputado.

Javier Ortega Smith apoya sin fisuras el trabajo de los rastreadores, "una medida acertada" porque, como autoridad sanitaria, "puedes preveer y hacer confinamientos selectivos". También respalda el apoyo de las administraciones al sector de la hostelería, "una cadena, porque detrás de un restaurante están las carnicerías, los puestos de trabajo de los camareros, la actividad de un barrio". "Es un motor, una máquina locomotora de la economía y el turismo", ha indicado sin dejar de otros sectores cuya situación económica es igualmente "dramática".

"Muy inteligente". Así es como ha definido la decisión de la Comunidad de permitir la apertura de salas de ocio nocturno como restauración, de modo que se logra "compaginar las medidas sanitarias pero sin matar de hambre. A ver si no vamos a morir de virus pero vamos a morir de hambre", ha exclamado.

Vox defiende que el primer paso para combatir la pandemia es la información, "contar la verdad, no ocultarla". "Hemos ido sabiendo que tenían información (en el Gobierno central) desde enero. El segundo (paso) es tomar el mando único para que no haya 17 comunidades haciendo cada una de ellas lo que le da la gana", ha enumerado.

"CON LA HOJA DE RUTA DEL CAMBIO CLIMÁTICO NO SE COME"

El tercero es el control de las entradas en aeropuertos, puertos y estaciones. "Tenemos información directa de Barajas, personas que venían de países donde ha habido problemas, como Italia o China, y que nadie les ha hecho ningún tipo de control. Como mucho piden una hojita donde cada uno pone que no lo tiene", ha descrito. Vox aboga por que los viajeros lleguen a España o a Madrid con un certificado de que se han hecho una prueba en las últimas 48 horas o hacerle aquí la PCR cobrándosela para dejarles pasar.

En Vox aseguran que es "perfectamente posible" esa financiación estatal "con el dinero que va a venir de Europa". "Cuando vean el dinero de Europa, ¿se lo van a dar a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores? No, se lo van a dar a la hoja de ruta del cambio climático, de la transición digital. Ya, pero con eso no se come. Ante una emergencia lo primero es dar de comer a las personas que ya no tienen ingresos, que se les ha acabado el paro, que no han cobrado los ERTE", ha priorizado.