Sol Sánchez tras la renuncia de Valiente: "No se sentía cómodo o idóneo para seguir como cabeza de lista"

Publicado 26/03/2019 14:04:02 CET

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Sol Sánchez, ha manifestado este martes tras la renuncia del cabeza de lista por su formación al Ayuntamiento de la capital, Mauricio Valiente, que este "no se sentía cómodo o idóneo para seguir como cabeza de lista" después de que las bases hayan respaldado ir con Anticapitalistas a las elecciones regionales.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Sánchez ha destacado que aunque la propuesta de confluencia con Anticapitalistas dentro de la plataforma 'Madrid en Pie' ha ganado con un 60,5 por ciento de los votos emitidos por los militantes frente a la de Podemos, más de un 30 por ciento de los "compañeros" preferían esta última opción, entre los cuales se encontraba Valiente.

"Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a una organización que debate en abierto y donde democráticamente cada uno defiende las posiciones", ha manifestado Sánchez, quien ha precisado que Valiente ha comunicado su decisión en la Comisión Colegiada que ha tenido lugar antes de la rueda de prensa donde se han dado a conocer los resultados de la consulta.

Tras indicar que Valiente "ha decidido que no se sentía cómodo o idóneo para seguir como cabeza de lista al Ayuntamiento", ha recordado que la decisión de las bases respecto a la candidatura para la Comunidad de Madrid "no cambia el plano del Ayuntamiento, puesto que en el Ayuntamiento Podemos ha decidido no participar".

Sánchez ha confirmado que se presentará a las primarias de 'Madrid en pie', al tiempo que ha afirmado que estarían "encantados" de que también concurriera a ese proceso la candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Serra, y "todos los compañeros de Podemos que suscribiendo el programa y las formas quieran participar".

"No creo que quepa ninguna duda de que coparían una buena parte en unas primarias con el pero que tienen", ha constatado.