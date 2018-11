Soledad Murillo: "Un Estado de Derecho se define por cómo protege la vida de las ciudadanas"

Publicado 06/11/2018 18:42:36 CET

"Nuestros cuerpos no están disponibles y no son asediables", remarca

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha señalado que "un Estado de Derecho se define por cómo protege la vida de las ciudadanas" y ha llamado a cambiar el lenguaje ante la violencia contra las mujeres, la única donde la víctima se siente responsable.

Lo ha expuesto en la mesa plenaria 'Violencia contra las mujeres', compartida con la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, en el II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que se celebra hasta el jueves en Matadero.

Murillo ha defendido que la mayor prevención de la violencia sexual es que "haya personas detenidas y sancionadas por la Fiscalía y que esto se haga público porque si no la impunidad será parte del problema". Tampoco ha obviado la existencia de sentencias donde "la libertad de las mujeres está comprometida" con preguntas como por qué iba sola y a esas horas de la noche.

Se trata de no señalar a las mujeres sino poner el foco de la violencia en el depredador sexual. De lo contrario se seguirá "responsabilizando a la mujer de su salvaguarda". "La responsabilidad no es nuestra. Nuestros cuerpos no están disponibles y no son asediables", ha remarcado.