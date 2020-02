SUP reprocha a la Comunidad que el proyecto de ayudas a policías destinados en Madrid "no avanza"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) de Madrid ha reprochado este jueves a la Comunidad de Madrid que su proyecto de ayudas a policías nacionales destinados en Madrid va "lento y no avanza"

El 24 de septiembre pasado, por acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que se publicaba en el Boletín Oficial el 1 de octubre, se creó una Comisión de estudio para promover medidas de apoyo a favor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en la región, al objeto de "reforzar e incrementar la presencia de agentes".

En el punto noveno de dicho acuerdo se contempla la posibilidad de que personal técnico, debido a su experiencia, pueda acudir a las reuniones para asesorar a los miembros del Pleno.

En consecuencia, este sindicato elevó el 4 de diciembre escrito a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el que le trasladaban que disponían de un informe técnico que podían entregar en la Comisión de estudio y que contribuiría a mejorar el objetivo marcado.

El Sindicato Unificado de Policía ha aseverado que no va a permitir que esa comisión excluya a los policías nacionales que trabajan en los organismos centrales de la Dirección General de la Policía, pues también están destinados en esta Comunidad.

"Ese grave error, puesto que hablamos de unos 11.000 funcionarios, se ha sumado a la decisión de dejar fuera de los trabajos de estudio a las Organizaciones Sindicales que contamos con experiencia y conocemos bien los problemas de la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid", argumentan.

La organización sindical ha criticado el "desprecio, el silencio y la indiferencia" del Gobierno regional a sus puntos de vista, que han plasmado en un informe técnico con 20 propuestas, "algunas de ellas sin coste económico y de mera voluntad política".

"Conocemos la dificultad que entraña este proyecto, pero ya han pasado cinco meses y no existe o no se conoce un plan concreto con los municipios y la ubicación donde se pretenda construir sin convertirse en 'guettos' tanto en su localización como en el estado de conservación y donde esté implantada la Policía Nacional. Tampoco existen avances en materia de transporte o educación, algo que solo depende de la voluntad política del Gobierno regional y no de la generación de crédito presupuestario", ha manifestado.

En resumen, el SUP Madrid teme que esta Comisión se convierta en "papel mojado" y finalice sin conseguir auténticas mejoras, "provocando que muchos policías nacionales continúen marchándose de esta plantilla a otras con menos carestía de vida, carga de trabajo y peligrosidad".