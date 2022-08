Supermercados alertan de la escasez de hielo y achacan el problema a la subida del precio de la electricidad

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Supermercados regionales han alertado este sábado de la escasez de hielo que registran en sus establecimientos y han achacado el problema a la subida de precios de la electricidad.

"Sí, los consumidores se están quejando de la ausencia de hielo y de los precios. Dicen que nunca tenemos porque cuando hacemos un pedido están tardando mucho en traerlo y podemos quedar mal ante el cliente. Igual podemos estar cuatro o cinco días sin él", ha detallado la encargada de uno de los centros Carrefour de Madrid, Diana Andrade, a Europa Press.

Los comercios están haciendo lo "imposible" pero los pedidos no llegan. "No hay, la empresa principal proveedora que lo trae no tiene", insisten.

Para controlar la compra de un número importante de bolsas por parte de otras empresas pequeñas de alimentación algunos supermercados han restringido a un determinado numero por cliente para tener algo de producto a la venta.

Entre los consumidores se ha empezado a notar la ausencia del hielo en los establecimientos. Uno de ellos, José Manuel Fernández, tuvo que caminar varias calles alrededor de la calle Arturo Soria para encontrar una bolsa.

"Yo creo que es porque hay demasiado consumo, está muy caro y hacen poco hielo. Como cuesta tanto producirlo se hace poco. Y como hace mucho calor se consume mucho también", ha trasladado.

El hostelero Manuel Iván, de la taberna 'El Remate', en el distrito de Chamartín, ha detallado la carencia de hielo en algunos supermercados o su racionamiento en otros. Creo que la subida de la electricidad para mantener el hielo es lo que está provocando esto", ha subrayado.