Teatralia se celebrará del 7 al 31 de marzo en 48 teatros de la Comunidad de Madrid

Publicado 05/03/2019 15:26:29 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para niños y jóvenes organizado por la Comunidad de Madrid arranca el próximo 7 de marzo con una adaptación coreográfica de Pinocchio, a cargo de Jasmin Vardimon Company, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Se trata de una obra de gran formato que combina danza, teatro y nuevas tecnologías, y que podrá verse en la Sala Roja de los Teatros del Canal. Un viaje de descubrimiento para niños y niñas a partir de 6 años en el que la escena se articula a modo de teatro de marionetas vivientes.

El festival arranca así su XXIII edición, que se celebrará hasta el 31 de marzo en 48 espacios de la región. Veintisiete compañías nacionales e internacionales mostrarán las últimas tendencias de la escena en 135 funciones dedicadas a niños y jóvenes entre los 0 y los 18 años.

Este año Teatralia prestará especial atención a la igualdad y a la inclusión, presente tanto en las temáticas de muchos de los espectáculos como en la filosofía y estructura del festival.

Así, Teatralia afianza su compromiso con el teatro accesible, no solo poniendo a disposición de los espectadores medidas integradoras (intérprete de lengua de signos, audiodescripción, programas de mano de lectura fácil y pictogramas), sino impulsando la reflexión sobre el escenario de la mano de dos prestigiosas compañías canadienses: Cas Public y Le Carrousel, ambas con una mirada lúcida sobre las diferencias.

En este sentido y siguiendo las demandas del colectivo, las salas de la Comunidad ofrecerán entrada a coste cero para los acompañantes de personas con discapacidad.

A partir del 7 de marzo, Teatralia propone 25 días de teatro, exposiciones, títeres, talleres, danza, circo y música para todos los públicos, a cargo de compañías llegadas de Canadá, Francia, Italia, Dinamarca, Reino Unido, Chile, Holanda, Portugal, República Checa y España. Además, este año el festival cuenta con una importante campaña escolar con 54 funciones en colegios e institutos de toda la región.

Durante más de tres semanas y desde distintos países de Europa llega una cuidada programación dedicada a los bebés: Igen, de la compañía danesa Aaben Dans; Hihahutten Bouwers, de la compañía holandesa De Stilte; y los conciertos del portugués Paulo Lameiro, un referente internacional de la música en vivo para primera infancia.

Estas y otras compañías internacionales convivirán con compañías españolas como La Baldufa, Marie de Jongh, Ludo Circus o Ultramarinos de Lucas, en un festival que se involucra con la creación de nuevos públicos, combinando funciones familiares con las dedicadas a centros educativos.

Junto a la exhibición de espectáculos, Teatralia organiza actividades paralelas, entre las cuales este año destaca el Encuentro Teatralia, que se desarrollará del 13 al 15 de marzo.

Los encuentros Teatralia se celebraron durante 12 años consecutivos (1999-2010) en la ciudad de Alcalá de Henares. En esta edición, el encuentro tendrá lugar en la ciudad de Madrid y se plantea como objetivo promover unos días de encuentro y diálogo entre responsables de programación y artistas que trabajan con público infantil y juvenil.

Un homenaje a Lorca, una coreografía con la discapacidad como punto de partida y una multipremiada pieza de circo, protagonistas del primer fin de semana

Teatralia se suma a las actividades del Año Lorca con Canciones de cuna, una obra para jóvenes a partir de 14 años que podrá verse en el Centro Cultural Pilar Miró (domingo 10 de marzo y miércoles 13 de marzo).

Se trata de un encargo del festival a los directores Hugo Pérez de la Pica y Carlos Laredo para la teatralización de la Conferencia sobre las nanas, que Federico García Lorca impartió en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1928.

La compañía canadiense Cas Public, aclamada internacionalmente, acoge en esta ocasión a un artista atípico, Cai Glover, que superó una disfunción auditiva para convertirse en bailarín profesional.

Hélène Blackburn, fundadora de Cas Public y coreógrafa de la pieza, decide usar justamente esa discapacidad como punto de partida para su nueva creación, 9, que podrá verse en el Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas el sábado 9 de marzo y el miércoles 13 de marzo (ambas funciones contarán con programa de mano adaptado para personas con discapacidad intelectual).

Además, la compañía ofrece dos talleres: uno para familias (10 de marzo en el Centro Cultural Paco Rabal) y otro para profesores (11 de marzo en el Centro Danza Canal).

El sábado 9 de marzo llega a los Teatros del Canal Ludo Circus Show, una pieza para todos los públicos de la compañía andaluza Ludo Circus que ha sido galardonada con el Premio al Mejor Espectáculo FETEN 2018 y que sumerge al público en una atmósfera de desbordante energía. Humor y juegos se alternan con técnicas circenses como la báscula, los equilibrios, la acrobacia o los malabares.

Además, la compañía italiana Teatro delle Briciole desembarca en la Sala Cuarta Pared el domingo 10 de marzo con POP UP, una reinvención del libro animado en formato teatral en el que dos actrices dan vida a las aventuras de un niño de papel y una enigmática esfera.

También el domingo Teatre Nu presenta en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes Mario el dinosaurio, un espectáculo de títeres para niños a partir de 2 años que sube a escena una emotiva historia de amistad entre una niña y su inseparable dinosaurio.

Desde Chile llega la Compañía Aranwa y sus Danzas aladas. El sábado 9 de marzo en el Centro Cultural Pilar Miró los niños a partir de un año podrán disfrutar de este espectáculo de danza en el que seis intérpretes recrean la vida de los pájaros.

La Companyia Minimons presenta en la Sala Mirador los días 9 y 10 de marzo Un cuento de andar por casa, una delicada pieza a medio camino entre el recorrido teatral y la experiencia sensorial basada en The Dream of the Twin Worn, de Yolanda Navarro.

También durante este fin de semana, Teatralia sube el telón en distintos municipios de la Comunidad de Madrid con los espectáculos Soy un niño, de Ultramarinos de Lucas (Centro Cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada y Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares); Mario el dinosaurio (Centro Cívico Julián Besteiro de Leganés), Arturo y Clementina, de Titiritrán Teatro (Casa de Cultura Asunción Balaguer de Alpedrete y Teatro Jaime Salom de Parla); y El viaje de Ulises, de Teatro Gorakada (Teatro Casa de Cultura de Collado Villalba y Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahonda).

También estará el espectáculo Estrella, de Marie de Jongh (Teatro Federico García Lorca de San Fernando de Henares y Auditorio Municipal Pilar Bardem de Rivas Vaciamadrid); Blancanieves, de Luna Teatro Danza (Teatro Auditorio Federico García Lorca de Getafe); Jon Braun, de Anita Maravillas (Centro Sociocultural de El Álamo); y Et si Romeo & Juliette, de DynamO Théâtre (Teatro del Bosque de Móstoles).