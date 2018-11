Teatros del Canal estrena 'The Rehearsal', una de las piezas de Cuqui Jerez que cumple 10 años

Publicado 06/11/2018 17:37:33 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan el 'The Rehearsal', una de las piezas de Cuqui Jerez que cumple 10 años y que forma parte del proyecto 'The Neverstarting Story' de Cristina Blanco, Amaia Urra, Cuqui Jerez y María Jerez, ha informado el teatro en un comunicado.

Esta pieza se podrá ver en cuatro únicas funciones en la Sala Negra del 8 al 11 de noviembre. La representación es la ficción de un ensayo con todo lo que supone la ficción de algo que ha de parecer en proceso pero que ya está ensayado y, de hecho, se está representando.

A lo largo de su ya larga trayectoria, Cuqui Jerez (Madrid, 1973), su autora, ha ido reflexionando sobre la idea de la repetición, una constante que en 'The Rehearsal' (El ensayo, 2007), una de sus creaciones más celebradas, es llevada hasta sus últimas (o al menos más insospechadas) consecuencias.

Hay en la coreografía una suerte de confusión creciente acerca de quién tiene el mando en el ensayo de esta pieza, aparentemente in progress, en un proceso que es constantemente interrumpido por alguien que aparece con aires de directora dando nuevas y diferentes directrices al elenco.

Jerez lo define como "una ficción dentro de una ficción dentro de una ficción y así hasta el infinito", una espiral de confusión que va siendo progresivamente alimentada con una serie de referencias a la cultura popular, no exentas de un humor directo y desconcertante.

Aun cuando alguna vez se ha definido a sí misma como "artista, coreógrafa, performer, secretaria, manager, tour manager, administrativa, amante esposa, docente y chica de la limpieza", lo cierto es que se trata de una de las más innovadoras creadoras españolas moviéndose en los terrenos de arenas movedizas de la performance.

Estudió ballet y danza contemporánea en Madrid y Nueva York pero desde los años noventa ha ido atesorando un nutrido grupo de creaciones híbridas, entre las que cabría citar Me encontraré bien enseguida solo me falta la respiración (1995), Hiding Inches (1999), A space odyssey 2001 (2001) y The Real Fiction (2005), una creación en la que ya se asoman algunas de las inquietudes que terminarán desarrolladas plenamente en The Rehearsal, que se estrenó en 2007.